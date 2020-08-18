Son dakika haberi | Kozan'daki orman yangınıyla ilgili 4 şüpheli adliyede (2)
Son dakika gündem haberi: ŞÜPHELİLER SERBESTAdana'nın Kozan ilçesinde, dün 10 hektar ormanlık alanın zarar görmesine neden olan yangınla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİLER SERBEST
Adana'nın Kozan ilçesinde, dün 10 hektar ormanlık alanın zarar görmesine neden olan yangınla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 19:04
Kaynak: DHA
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