Son dakika haberi... Kramatorsk'taki tren istasyonu saldırısında can kaybı 59'a yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Kramatorsk'taki tren istasyonu saldırısında can kaybı 59'a yükseldi

14.04.2022 12:15
Son dakika haberi... Kramatorsk'taki tren istasyonu saldırısında can kaybı 59'a yükseldi

Son dakika 3. sayfa haberi: Rus ordusunun Ukrayna'nın Kramatorsk kentindeki tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırıda can kaybı 59'a ulaştı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Kramatorsk kentindeki tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırıda can kaybı 59'a ulaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 50. güne girildi. Rus ordusunun 8 Nisan'da Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk kentinde tahliyeyi bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırının bilançosu ağırlaşıyor. Kramatorsk Kent Konseyi'nden yapılan açıklamada, hastanede tedavi gören 2 çocuğun hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 59'a yükseldiği bildirildi. Saldırıda hayatını kaybeden çocuk sayısının ise 7'ye çıktığı aktarıldı.

Kramatorsk Belediye Başkanı Aleksandr Goncharenko, saldırının hemen ardından yaptığı açıklamada, "4 bin kişi istasyonda tahliye bekliyordu. Düşman bu insanları öldürmek istedi" ifadelerini kullanmıştı. - KRAMATORSK

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Ukrayna, Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti Son dakika haberleri! Ukrayna, Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti

Kramatorsk, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Kramatorsk'taki tren istasyonu saldırısında can kaybı 59'a yükseldi - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Müge Anlı ve Sinan Akçıl baş başa yemekte görüntülendi! Hayranları ikiye bölündü
12:12 Hiç erkek olmayan cezaevinde iki kadın hamile kaldı! Gerçek sonradan anlaşıldı
12:06 Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin tavrı konusunda açıklama yaptı: Rusya'ya karşı BM yaptırımlarını uygularız
11:57 Ozan Tufan, Beşiktaş ile anlaşma sağladı! İmza için tek bir ayrıntı halledilmeli
11:56 Devletin zirvesinden ürün takibi için dijital uygulama! Zamlara ve stokçuluğa önlem
11:35 Emre Kınay hakkında hapis talebi! Muhabire hakaret ettiği iddia edilmişti
11:28 Bahçeli'nin MHP'ye dönün dediği "mahallenin uşağı" İYİ Partili Koray Aydın mı?
11:22 Avrupa'ya gitmekten vazgeçirdi! Emre Belözoğlu aradığı futbolcuyu Galatasaray'da buldu
11:14 İnanılır gibi değil! 4 avcı ormanda komodo ejderine tecavüz etti
10:59 Saadet liderinden "üçüncü ittifak olabilir" açıklaması: Hedef AK Parti'den kopan yüzde 15
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 12:22:17. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Kramatorsk'taki tren istasyonu saldırısında can kaybı 59'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement