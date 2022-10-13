Son dakika haberi: Kredi kartı bilgilerini çalan suç örgütüne operasyonda 4 tutuklama

İZMİR merkezli Ankara ve Tekirdağ'da kişilerin kredi kartı bilgilerine ulaşıp, internet üzerinden alışveriş yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından banka ve kredi kartlarını kötüye kullanan, kişisel verileri hukuka aykırı olarak veren ve ele geçiren suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nin yürüttüğü çalışmada, şüphelilerin sadece davet ile girilen 'Discort' adındaki sosyal medya uygulamasında gruplara eklendikleri, gruptakilere ait kredi kart bilgilerini komisyon karşılığında temin ettikleri belirlendi.

KİMLİK BİLGİLERİNİ DEPOLAMIŞLARŞüphelilerin temin edilen kredi kartı bilgileriyle, kişilerin bilgisi ve rızası dışında ünlü markalara ait online mağazalardan giyim ürünleri satın aldıkları, başkalarının adına ve adresine sipariş verdikleri belirlendi. Şüphelilerin, satın aldıkları ürünlerden bir kısmını sahte kimlik kullanarak bizzat teslim aldıkları, ürünleri ise bir giyim uygulaması üzerinden daha düşük bedelle satışa çıkardıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin yüzlerce kredi kartı ile kimlik bilgisini bilgisayarlarında ve cep telefonlarında depoladıkları tespit edildi.4'Ü CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ, 'JOKER' İN SORGUSU SÜRÜYORYapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, İzmir merkezli Ankara ve Tekirdağ'da şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, vatandaşlara ait kredi kartı ve kimlik bilgileri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılırken, K.İ, O.Ş, E.Ö ve A.T sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 'Joker' kod adlı 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.