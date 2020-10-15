Son dakika haberi | Kremlin: AB, "Navalnıy" yaptırım kararıyla Rusya ile ilişkilere zarar verdi - Son Dakika

Son dakika haberi | Kremlin: AB, "Navalnıy" yaptırım kararıyla Rusya ile ilişkilere zarar verdi

15.10.2020 14:55
Son dakika haberi | Kremlin: AB,

Son dakika haberleri: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB), Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kimyasal maddeyle zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulama kararıyla ikili ilişkilere zarar verdiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB), Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kimyasal maddeyle zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulama kararıyla ikili ilişkilere zarar verdiğini söyledi.

Peskov, AB'nin, Rus muhalif Navalnıy'ın kimyasal maddeyle zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulama kararını, gazetecilere değerlendirdi.

Bunun "bilinçli" ve "dostça olmayan" bir adım olduğunu belirten Peskov, "AB, bu kararla ilişkilerimize zarar verdi. Elbette Moskova, durumu analiz edecek ve kendi çıkarları doğrultusunda hareket edecek." dedi.

Peskov, "Bu meselenin üzücü yanı, bu kararda mantığın olmamasıdır." yorumunda bulundu.

AB, Rus istihbarat kurumlarının yetkililerinden 6 kişi ile Rusya Devlet Organik Kimya ve Teknoloji Araştırmaları Enstitüsüne seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımlar uygulama kararı aldı.

"Navalnıy'ın zehirlendiği" iddiası

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos'ta uçağa binen Navalnıy'ın uçuş esnasında fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine iniş yapmıştı.

Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. 44 yaşındaki Navalnıy, 22 Ağustos'ta Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesine nakledilmişti.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, 2 Eylül'de Navalnıy'ın sinir hastalıklarıyla mücadelede kullanılan Noviçok grubuna ait bir kimyasalla kesin olarak zehirlendiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Seibert, 14 Eylül'de de Navalnıy'ın zehirlendiğinin İsveç ve Fransa'daki 2 ayrı bağımsız laboratuvar tarafından daha doğrulandığını kaydetmişti.

Charite Hastanesi 7 Eylül'de, Navalnıy'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini ve komadan çıktığını bildirmişti.

Navalnıy'ın ekibi de Noviçok grubuna ait kimyasalın daha önce Navalnıy'ın Tomsk kentinde kaldığı otel odasındaki su şişesinde bulunduğunu ileri sürmüştü.

Aleksey Navalnıy, 23 Eylül'de Berlin'de tedavi gördüğü Charite Hastanesinden taburcu edilmişti.

Navalnıy kim?

Rus muhalif aktivist Navalnıy, ülkedeki yolsuzluklara karşı verdiği mücadeleyle biliniyor.

"Aleksey Navalnıy" ve "Navalnıy Live" Youtube kanalını yöneten Navalnıy, Kremlin yönetimine karşı protesto gösterileri düzenlemesi nedeniyle sık sık hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yolsuzlukla Mücadele Vakfını 2011'de kuran Navalnıy, "Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Yevgeniy Prigojin'in yemek şirketinin hizmet verdiği okullarda, öğrencileri hastalandırdığını iddia etmişti.

Navalnıy, Prigojin'in kendisine, vakfa ve vakfın avukatı Lubov Sobol'e yönelik toplam 88 milyon rublelik (yaklaşık 1 milyon 240 bin dolar) dava açması nedeniyle vakfını kapatma kararı aldığını bildirmişti.

Moskova belediye başkanlığı seçimlerinde, 2013'te Halkın Özgürlüğü Partisi (PARNAS) tarafından desteklenen Navalnıy, mevcut Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'e karşı seçimleri kaybetmişti.

Navalnıy'nın Rusya'da 2018'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde adaylığı, sabıka kaydı gerekçesiyle Rusya Merkez Seçim Komisyonunca kaydedilmemişti.

Kremlin yönetimine olan muhalif Navalnıy, 2012'de Time Dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 kişisinden biri olarak kabul edilmişti.

Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kremlin: AB, 'Navalnıy' yaptırım kararıyla Rusya ile ilişkilere zarar verdi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sevgilisiyle video çeken Paige Turley, amuda kalkınca göğüsleri açıldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üniversitelerde yüz yüze eğitimi en kısa sürede başlatmayı hedefliyoruz Üniversiteli genç, İstanbul'un göbeğinde ayı ile burun buruna geldi Son dakika: İstanbul Bilişim'in konkordato talebi reddedildi, mahkeme şirketin iflasına karar verdi Canından bezen aile, yılanların yuva yaptığı evlerini yıkıyor Erkek erkeğe ilişkiye giren grubun fotoğrafları üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Montajlayıp tehdit ettiler Son dakika: Tarımsal destek ödemeleri en az 2 bin lira olacak Beyazıt Öztürk'ten O Ses Türkiye açıklaması: Bu yıl olmayacak
İstanbul'da 200 gram ekmek yarından itibaren 1,5 TL'ye satılacak İstanbul'da 200 gram ekmek yarından itibaren 1,5 TL'ye satılacak         
15:06
Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı Tuvaletini yapıp üzerine yatan çıplak vatandaş, esnafın çabasıyla kurtarıldı         
14:53
Dizi kanalında asistanlık teklifi için görüşmeye giden öğrenciler, tacizcilerle karşı karşıya kaldı Dizi kanalında asistanlık teklifi için görüşmeye giden öğrenciler, tacizcilerle karşı karşıya kaldı         
14:01
TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı TBMM'de ders niteliğinde konuşma! AK Partili Yeğin'in sözleri tüm partilerden takdir topladı         
13:41
Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! Oğullarını öldürüp yol kenarına atmışlardı! "Karına sahip çık, eve adamlar geliyor" cümlesi bir babayı evlat katili yapmış         
13:13
Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı Hindistan'da kocası tarafından tuvalete hapsedilen kadın 1.5 yıl sonra kurtarıldı         
12:57
Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu Müge Anlı'nın aradığı kayıp hemşirenin cansız bedeni korkunç halde bulundu         
12:02
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Kaç Türk SİHA'nız var?" sorusuna gülerek cevap verdi: Yeterince var         
11:49
Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti Şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kadir Şeker'e 12 yıl hapis cezası verilmesine isyan etti         
11:13
Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi         
10:29
12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim         
10:20
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler         
09:58
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
25 yaşındaki genç, 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı         
09:20
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 15:55:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Kremlin: AB, "Navalnıy" yaptırım kararıyla Rusya ile ilişkilere zarar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei