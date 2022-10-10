Son dakika haberi! Kremlin: "(Ukrayna'daki saldırılar) Tüm bunlar özel askeri operasyon kapsamında" - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kremlin: "(Ukrayna'daki saldırılar) Tüm bunlar özel askeri operasyon kapsamında"

10.10.2022 13:40
Son dakika haberi! Kremlin: "(Ukrayna'daki saldırılar) Tüm bunlar özel askeri operasyon kapsamında"

Son dakika haberi: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki çok sayıda bölgeye düzenlenen füze saldırılarının "özel askeri operasyon" kapsamında yapıldığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya ile Batı arasında müzakerelerin yapılması ihtimalini...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'daki çok sayıda bölgeye düzenlenen füze saldırılarının "özel askeri operasyon" kapsamında yapıldığını belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya ile Batı arasında müzakerelerin yapılması ihtimalini Astana'da görüşebileceğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'da devam eden savaşa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya ile Batı arasında görüşmelerin Türkiye'de yapılıp yapılmayacağına dair net bir bilginin olmadığını belirten Peskov, "Bu tür müzakerelerin yapılması ihtimalini konuşmak için, bu görüşmenin amacını ve sonucunun ne olabileceğini anlamak, sonra da karar almak lazım." dedi.

"Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ve Batı arasında Ukrayna konusunda müzakerelerin yapılması ile ilgili teklifini Astana'da görüşecek mi" sorusunu yanıtlayan Peskov, "Büyük olasılıkla." ifadesini kullandı.

Ukrayna'da bu sabah düzenlenen füze saldırılarına ilişkin de Peskov, "Tüm bunlar özel askeri operasyon kapsamında oluyor. Elbette operasyonun önemli kısımları başkomutana bildirilmeden yürütülmüyor." dedi.

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Kaynak: AA

Kremlin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kremlin: '(Ukrayna'daki saldırılar) Tüm bunlar özel askeri operasyon kapsamında' - Son Dakika

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