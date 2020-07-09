Son dakika haberi: KSBÜ'nin projelerini anlattı - Son Dakika

Son dakika haberi: KSBÜ'nin projelerini anlattı

Bir son dakika haberine göre Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, heyeti ile birlikte Kütahya 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kuruluna üniversitenin çalışmaları hakkında sunum yaparak, projelerden bahsetti.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, heyeti ile birlikte Kütahya 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetim kuruluna üniversitenin çalışmaları hakkında sunum yaparak, projelerden bahsetti.

Son Dakika: PFDK, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye 2 maç ceza verdi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu


2. OSB'de gerçekleşen kahvaltı programına KSBÜ'den Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu ile birlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Hasan Emre Aydın, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Hasip Kaya ve Dr. Öğr. Üyesi Can Özlü; 2. OSB'den Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, Başkan Vekili Mahmut Öztaş ve yönetim kurulu üyeleri katılım sağladı.


Merkez (Germiyan) Kampüs çalışmalarının devam ettiğini belirten Rektör Kavuncu, yerleşkeyle ilgili master plan, altyapı ve belirlenecek iki yapının uygulama projelerinin hazırlanmasına yönelik bir firmayla sözleşme imzalandığını hatırlatarak, firmaya yer teslimi sonrası 170 gün içinde bunların tamamlanacağını söyledi.


KSBÜ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi inşaat çalışmalarının bittiğini ifade eden Kavuncu, bazı cihazların yurt dışından geleceği için ve montaj süreciyle birlikte Ekim ayı gibi hizmete açılacağına dair öngördüklerini dile getirdi.


Yeni hastanedeki düzenleme ile birlikte infertilite ve tüp bebek için şehir dışına çıkılmayacağını aktaran Rektör Kavuncu, gerçekleşen birçok yeni düzenleme ile birlikte hastaların şehir dışına çıkma oranını düşürdüklerini vurguladı.


Veterinerlik Fakültesinin istekleri arasında olduğunu ifade eden Kavuncu, bunun Kütahya için bir kazanım olacağını belirtti.


2. OSB'nin çalışmaları hakkında kısa bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Salih Çetiner, bölgenin 36 firmadan oluştuğunu, bunun 22'sinin faal ve dokuzunun da inşaat halinde olduğunu belirtti. Çetiner, bölge için son 3 yılda 30 milyon TL harcandığını ve bin 100 kişi istihdam edildiğinin altını çizdi. Başkan Çetiner, Rektör Kavuncu'nun projelerini çok başarılı bulduklarını ifade ederek, ziyaretleri için teşekkür etti. - KÜTAHYA

Organize Sanayi Bölgesi, Vural Kavuncu, Kütahya, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 13:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: KSBÜ'nin projelerini anlattı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:14 Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor 15:03 13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü 15:03 Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi 14:59 Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:32 Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:47 Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1024 yeni vaka tespit edildi
20:03
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı ölü bulundu
19:46
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2 patlama yaşanan fabrikayla ilgili alınan kararı açıkladı: Havai fişek fabrikası kapanıyor
19:10
Türk teknoloji firması koronavirüsü etkisiz hale getiren cihaz geliştirdi
18:58
BDDK'dan 7 bankaya 204 milyon 651 bin TL idari para cezası
18:53
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
18:02
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
17:54
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
17:39
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 20:40:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: KSBÜ'nin projelerini anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]