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Son dakika haberi | KTÜ Farabi Hastanesi Adli Tıp Birimi, yeni yerine taşındı - Son Dakika

Son dakika haberi | KTÜ Farabi Hastanesi Adli Tıp Birimi, yeni yerine taşındı

04.01.2022 15:37
Son dakika haberi | KTÜ Farabi Hastanesi Adli Tıp Birimi, yeni yerine taşındı

Son dakika gündem haberine göre Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Adli Tıp Birimi, modernize edilerek yenilenen yeni yerine taşındı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi Adli Tıp Birimi, modernize edilerek yenilenen yeni yerine taşındı.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, poliklinik odaları, öğretim üyesi ve öğretim elemanları odaları ve seminer salonu işlevsel olacak şekilde yeniden dizayn edilen Adli Tıp Birimi yeni yerine taşındı.

Yenilenen Adli Tıp Birimi, Doğu ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere adli tıp alanında hızlı ve isabetli sonuçları dolayısıyla Türkiye'nin her ilinden gelen vakaları değerlendirmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTÜ Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdal Özer, adaletin toplum ve toplumu oluşturan bireyler arasında eşit olarak sağlanabilirliğine hizmet eden adli bilimlerin çok disiplinli bir alan olduğunu belirterek, bu disiplinler içinde adli tıbbın, tıp alanındaki genel prensip ve gelişmeleri, adli olayların çözümü için kullandığını aktardı.

Özer, adli tıp ana çalışma konularının, alkol ve toksikoloji, çocuk istismarı, kadın cinayetleri, kimliklendirme, ölüm ve ölümden sonraki değişikliklerin incelenmesi, ölü muayenesi ve otopsi, travmaya uğramış kişilerin, maluliyet olgularının, cinsel saldırı ve aile içi şiddet olgularının, yaş tayinleri, ceza ehliyeti değerlendirmeleri, hekim hataları, yazı inceleme, fotoğraf inceleme, imza inceleme ve iş kazalarının yer aldığını belirtti.

Türkiye'de kadın cinayetleri kavramının dünya literatürüne giren tanımını Dr. Öğr. Üyesi Güven Seçkin Kırcı ile birlikte yaptıklarını ifade eden Özer, ayrıca kadın cinayetleri konusunun tıp fakültesi, hukuk fakültesi ve diş hekimliği fakültesinde ders olarak anlatılmasına KTÜ Adli Tıp Ana Bilim Dalı olarak öncülük ettiklerini kaydetti.

Özer, çocuğa yönelik cinsel istismar konusunda da bünyelerinde bulunan Trabzon Çocuk Koruma ve İzlem Merkezi'nde yapılan işlemlerde mağdur kişinin gizliliği, hastane sistemine verilerin işlenmemesi, mağdur kişilerin yaşamlarında bu hadiselerin karşılarına çıkmayacak olmasının merkezin en büyük avantajlarından sayılabileceğini aktardı.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi, KTÜ Farabi Hastanesi, Adli Tıp, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | KTÜ Farabi Hastanesi Adli Tıp Birimi, yeni yerine taşındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | KTÜ Farabi Hastanesi Adli Tıp Birimi, yeni yerine taşındı - Son Dakika
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