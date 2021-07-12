Küba Dışişleri Bakanı Parrilla, Küba'daki protestoların ABD tarafından organize edildiğini öne sürdü - Son Dakika

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodrguez Parrilla, dün Küba'da patlak veren protestoların ABD'ye paralı asker olarak hizmet edenler tarafından organize edildiğini ve bu kişilerin ambargoya destek verdiğini öne sürdü.

Küba'da dün halk sokaklara dökülerek, hükümet karşıtı gösteriler düzenlemişti. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodrguez Parrilla, sosyal medya hesabından protestoları organize edenler hakkında yaptığı açıklamada, "Çok korkakça, kurnazca, fırsatçı ve sapık bir şekilde ablukayı (ambargo) her zaman onaylayan ve paralı asker olarak hizmet edenler, insani yardım ve insani koridor fikirleriyle ortaya çıkmaya başladılar. Hepimiz nereden geldiklerini biliyoruz" dedi.

Parrilla ayrıca, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ı ülkesindeki protestoları destekleyen açıklaması için eleştirdi. Sullivan, dün gece Küba'daki protestolara desteğini ifade ederek, "ABD, Küba'da ifade ve toplanma özgürlüğünü destekliyor ve evrensel haklarını kullanan barışçıl protestoculara yönelik her türlü şiddeti veya saldırıyı şiddetle kınıyor" demişti.

Dışişleri Bakanı Parrilla ise bunun üzerine Sullivan'ı eleştirerek, "Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, Küba hakkında konuşmak için siyasi ve ahlaki yetkiye sahip değildir. Ekonomik sıkıntımızın başlıca sorumlusu olan soykırım ablukasını uygulayan hükümetiniz ülkemizdeki yıkım için yüz milyonlarca dolar ayırdı" ifadelerini kullandı.

KÜBA DEVLET BAŞKANI DİAZ-CANEL DE PROTESTOLARDAN ABD'Yİ SORUMLU TUTMUŞTU

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel de protestolardan ABD hükümetini sorumlu tutmuştu. Devlet Başkanı Diaz-Canel dün ulusal televizyondaki konuşmasında, ABD'nin uyguladığı ticari yaptırımların adada ekonomik sefalet oluşturduğunu ifade etmişti. Trump yönetimi Küba'ya karşı son yılların en zorlu ekonomik yaptırımlarını yürürlüğe koymuştu. Biden yönetimi de bu yaptırımları kaldırma konusunda hala isteksiz görünüyor.

"YANLIŞ BİLGİ YAYAN MADDE 19 ÖRGÜTÜ KÜBA'DAKİ PROTESTOLARI SİYASALLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel Lpez Obrador, Küba'da Diaz-Canel hükümetine karşı yapılan protestoların arkasında yabancı müdahalecilik olduğunu belirterek, Madde 19 örgütünün Küba egemenliğine karşı yanlış siyasi tutum sergilediğine dikkat çekti. Obrador, "Müdahale ettiklerini görüyorum. Örneğin dün sosyal ağlarda ABD hükümeti, ABD Büyükelçiliği tarafından Meksika'da finanse edilen bir gazetecilik derneği olan Madde 19 adlı bir gruptan tesadüfen bir mesaj gördüm ve zaten kınadığımız bu örgüt bir fotoğraf paylaştı. Bu Küba hükümetine destek verenlere karşı dünya çapında yaptıklarının sadece bir örneği" dedi.

Obrador, daha önce Mısır'da çekilen fotoğrafın Madde 19 örgütü tarafından sosyal medyada Küba'daki protesto açıklamasıyla paylaşılmasını "Bu bir montaj, gerçek değil. Yalan, yalan, gerici, gerçek devrimcidir" sözleriyle eleştirerek, bu gibi yanlış bilgileri yayan odakların hangi siyasi kuruluşların çıkarlarını savunduğunu sorguladı.

Devlet Başkanı Obrador ayrıca, Küba'nın içişlerini politize etmek ve sosyal istikrarsızlığı kışkırtmak için dünya çapında bir medya kampanyası olduğunu belirterek, insani konulara politik amaçlarla müdahale edilmemesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Küba'da geçtiğimiz pazar günü başta başkent Havana yakınındaki San Antonio de Los Banos kasabası olmak üzere bazı şehirlerde binlerce Kübalı hükümeti protesto için yürüyüş düzenlemiş, gösterilerde "Özgürlük istiyoruz", "Kahrolsun diktatörlük" sloganları atılmıştı. Polisin protestocuları dağıtmaya çalışması üzerine çatışma çıkmış ve bazı protestocular gözaltına alınmıştı.

(Saim Sevinç/İHA)