Küçük Alperen'in hayatını karartan şaka - Son Dakika

Küçük Alperen'in hayatını karartan şaka

05.05.2021 11:51

Küçük Alperen'in hayatını karartan şaka Okulda sağ gözüne kurşun kalem saplanan Alperen'de yüzde 80 görme kaybı oluştu Anne Aslı Aslan: "3 yıldır hem oğlum hem de ben psikolojik olarak bitkin vaziyetteyiz" Baba Sinan Aslan: "Oğlumu tedavi edebilecek bir doktor ve bize yardım eli uzatabilecek...

Küçük Alperen'in hayatını karartan şaka

Okulda sağ gözüne kurşun kalem saplanan Alperen'de yüzde 80 görme kaybı oluştu

Anne Aslı Aslan: "3 yıldır hem oğlum hem de ben psikolojik olarak bitkin vaziyetteyiz"

Baba Sinan Aslan: "Oğlumu tedavi edebilecek bir doktor ve bize yardım eli uzatabilecek bir hayırsever bekliyoruz"

KAYSERİ - Kayseri'de 3 yıl önce ilkokul 2. sınıfta arkadaşının yaptığı şakada sağ gözüne kurşun kalem saplanan ve yüzde 80 oranında görme kaybı oluşan Alperen Aslan'ın ailesi, tedavi için yardım edebilecek bir doktor ve hayırseverin yardım eli uzatmasını bekliyor.

Melikgazi ilçesine bağlı Demokrasi Mahallesi'nde bulunan okulda 3 yıl önce meydana gelen olayda, ilkokul 2. sınıfa giden Alperen Aslan'ın sağ gözüne, sınıf arkadaşının yaptığı şakada kurşun kalem battı. Olay sonrasında ameliyatla kurşun kalemin parçacıkları alındı ancak geriye kalan parçalar, Alperen'in sağ gözünü tamamen kaybetme tehlikesi nedeniyle alınmadı. Sağ gözünde yüzde 80 oranında görme kaybı oluşan Alperen'in her gün yarım saatte bir damla ve iki saatte bir damla kullanmak zorunda kaldığını, psikolojik destek aldıklarını söyleyen aile, tedaviyi yapabilecek bir göz doktoru ve kendilerine yardım edebilecek bir hayırseverden yardım eli uzatılmasını bekliyor.

3 yıldır iki ayda bir hastaneye kontrole gittiklerini ve bu durumun sıkıntısını yaşadıklarını anlatan baba Sinan Aslan, "Gittiğimiz her doktor tam bir tedavisini söylemiyor. 3 Yıl önce okulda yaşanan olay nedeniyle bu duruma geldi. Maddi ve manevi olarak bir yardım bekliyoruz. En azından bu göz problemi nasıl çözülür bir tedavisi varsa bize hem doktorların hem de bir hayırseverin yardım etmesini bekliyoruz. 3 yıldır her gün damla kullanıyor. Hem oğlum hem de eşim bu durumdan bıktı" dedi.

"Olay okulda oldu. 3 yıl önce arkadaşı ders çalışırken kalemi oğlumun gözüne geliyor" diyen anne Aslı Aslan ise, "O anda hiçbir şekilde sağlıkçıları çağırmadan gözüne müdahale ediyorlar. Öğretmeni oğlumu götürüyor gözünü yıkıyor ve gözüne batan kurşun kalem parçalarını almaya çalışıyor. Beni hemen aradığını söylüyor ama bana olaydan 15 dakika sonra aradı gibi geliyor. 112'yi de zaten ben okuldayken aradım. Hastaneye götürüyoruz ve doktorlar müdahale edilmesi konusunda geç kalınmış diyorlar" diyerek olayı anlattı.

Anne Aslan, "Gözündeki kurşun kalemin parçalarını ve toz parçalarını ameliyatla almaya çalıştılar. Doktorlar o zaman kurşun kalemin toz parçacıklarını tamamen almaları halinde oğlumun hiç göremeyeceğini söylediler. Doktorlar gözde kalan diğer parçacıkları alamadılar. Ameliyat sonrasında oğlumun sağ gözünde yüzde 80 oranında görme kaybı oluştu. Şu anda kalem tozları oğlumun gözünden alınmıyor, her gün yarım saate bir oğlumun gözüne damla damlatmak zorundayız. 3 yıldır bu şekilde yaşıyoruz. Doktorlar hep aynı şeyi söylüyorlar, kalem tozlarının gözden alındığı takdirde hiç göremeyeceğini söylüyor. Bu görme kaybı kalıcı oldu ve oğlum için iş göremez raporu da almak zorunda kaldık.

Her yıl 2 ay arayla kontrole gidiyoruz. Doktorlar tam net bir şey söylemiyorlar. Ne olacağını biz de bilemiyoruz. Nakil bu sıkıntımızı çözer de demiyorlar. Gözlükle bu zamana kadar görebiliyordu doktor nakilden daha iyi olur demişti. Şu anda gözlükle de görememeye başladı. Yıllardır her gün gözüne damla damlatmaktan usandım. Oğlum da 'ne zaman temiz görmeye başlayacağım' diye soruyor. Eğer Türkiye çapında bu sıkıntımızı çözecek bir doktor varsa ve bize yardım eli uzatacak bir hayırsever varsa yardım bekliyoruz. Çünkü hiç kimse bize destek çıkmadı. Ne bu olayı yapan çocuğun annesi ne de öğretmen ve okul bize manevi olarak bile destek çıkmadı. 3 yıldır bir başkasının ihmalkarlığının cezasını çekmekten yoruldum artık" şeklinde konuştu.

Alperen'in hayatını karartan şakayı yapan öğrencinin ailesinin kendilerine manevi olarak destek vermediklerinden şikayet eden anne Aslı Aslan, "Gelip de geçmiş olsun demediler. Elinden geleni ardına koyma dediler. Hiç mi vicdanınız yok, oğlum yarım saatten fazla canlı derse katılamıyor. Sürekli kendi gözüne yumruk atıyor, hem oğlum hem de ben psikolojik tedavi görüyoruz. İkimiz de psikolojik olarak bitmiş durumdayız. Hiç olmazsa aile manevi olarak yanımızda olabilirdi ve 'durumunuz ne oldu?' diye sorabilirdi" ifadelerini kullandı.

Baba Sinan Aslan ise, "3 yıl önce yaşanan olay zamanında ben işsizdim. Yarım gün bazı yerlerde çalışıyordum. Tüm sıkıntılar üst üste geldi dersiniz ya işte o durumdaydım. Oğlum ameliyat olduktan sonra devletin ödemediği damlalar vardı onları almakta zorlandım. Öğretmen olay sonrasında bir müddet aradı ve görüştük ama daha sonra aramadı. Aile ise ameliyat günü geldi ve bir daha arayıp sormadılar. Maddi olarak bir şey yapamıyorsunuz ama hiç olmazsa manevi olarak yanımızda olsaydınız bu bizi rahatlatırdı" diye konuştu.

3 yıl önce yaşanan olayı halen hatırlayan ve bu yıl 5. sınıfa giden Alperen da, "Sınıfta arkadaşım kalem açıyordu, kalemi gözüme doğru tutuyordu. Bu sırada benim silgim yere düştü. Silgimi almaya çalışırken kalem sağ gözüme battı. Öğretmenim beni görünce arkadaşıma kızdı. Sonra benim gözümü yıkamaya çalıştı. Sonra kalem parçalarını pamukla almaya çalıştılar. Daha sonrasında hastaneye gittik" şeklinde konuştu.

Küçük Alperen'in hayatını karartan şaka
Küçük Alperen'in hayatını karartan şaka
Küçük Alperen'in hayatını karartan şaka
Küçük Alperen'in hayatını karartan şaka
Küçük Alperen'in hayatını karartan şaka
Küçük Alperen'in hayatını karartan şaka
Küçük Alperen'in hayatını karartan şaka

Öğretmen, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küçük Alperen'in hayatını karartan şaka - Son Dakika


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