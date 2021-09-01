Üye Girişi
Son dakika haberi... Küçük kız çocuğunun bisikletini çalan hırsız kameraya yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi... Küçük kız çocuğunun bisikletini çalan hırsız kameraya yakalandı

01.09.2021 09:06
Son dakika haberi... Küçük kız çocuğunun bisikletini çalan hırsız kameraya yakalandı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Arnavutköy'de apartmana giren bir kişi merdiven boşluğunda bulunan çocuk bisikletini çalarak kayıplara karıştı.

Arnavutköy'de apartmana giren bir kişi merdiven boşluğunda bulunan çocuk bisikletini çalarak kayıplara karıştı. Apartmandan çıkarken kapıda bulunan çocuklarla da konuşan pişkin hırsızın o anları apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü Arnavutköy Anadolu Mahallesi Obay Sokakta bulunan bir binada gerçekleşti. İddiaya göre, binaya giren bir kişi merdiven boşluğunda bulunan bisikleti gözüne kestirdi. Etrafta kimsenin olmadığını anlayınca bisikletini alıp binadan çıktı. 4 yaşındaki küçük kız çocuğunun bisikletini çalan hırsız bina çıkışında bulunan çocuklara ve vatandaşlara aldırış etmedi. Pişkin hırsız kapıda bulunan çocuklarla konuştuktan sonra kayıplara karıştı. Hırsızın o anları ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Küçük kız çocuğunun bisikletini çalan hırsız kameraya yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şeyma Subaşı, tatile doymuyor! Bu sefer de at üstünde şaha kalktığı pozunu paylaştı 09:01 Şeyma Subaşı, tatile doymuyor! Bu sefer de at üstünde şaha kalktığı pozunu paylaştı ABD, Fransa ve İngiltere bayraklarını tabuta sarıp gezdiler! Taliban, 20 yıl sonra biten savaşı işte böyle kutladı 08:32 ABD, Fransa ve İngiltere bayraklarını tabuta sarıp gezdiler! Taliban, 20 yıl sonra biten savaşı işte böyle kutladı Kaçış rampası ölüm rampası oldu! Kamyondaki 4 kişi feci şekilde can verdi 08:17 Kaçış rampası ölüm rampası oldu! Kamyondaki 4 kişi feci şekilde can verdi
Meteoroloji uyardı! Perşembe günü tam 41 kente sağanak yağış geliyor 08:08 Meteoroloji uyardı! Perşembe günü tam 41 kente sağanak yağış geliyor Hamilelik güzelliği yüzüne yansıdı! İkinci çocuğunu bekleyen Bengü'nün kırmızı elbisesine övgü yağdı 23:53 Hamilelik güzelliği yüzüne yansıdı! İkinci çocuğunu bekleyen Bengü'nün kırmızı elbisesine övgü yağdı Ali Koç transferlerle ilgili net mesajlar verdi, ayrılmayan ismi de uyardı: Sorun çıkartana sorun yaratırım 22:38 Ali Koç transferlerle ilgili net mesajlar verdi, ayrılmayan ismi de uyardı: Sorun çıkartana sorun yaratırım
Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı 20:39 Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı 2 saatte transferin seyri değişti! Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi değil, Sarı-Kırmızılı formayı seçti 18:57 2 saatte transferin seyri değişti! Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi değil, Sarı-Kırmızılı formayı seçti

Son Dakika Haberleri
09:26 3 kızını öldüren imam babanın her şeyi planladığı ortaya çıktı! Çocukları annesinden alıp dere kenarına götürmüş
09:00 Şeyma Subaşı, tatile doymuyor! Bu sefer de at üstünde şaha kalktığı pozunu paylaştı
08:52 Son dakika: TBMM, sosyal medya düzenlemesi için adım attı! Yalan haber yapan da yayan da cezalandırılacak
08:32 ABD, Fransa ve İngiltere bayraklarını tabuta sarıp gezdiler! Taliban, 20 yıl sonra biten savaşı işte böyle kutladı
08:16 Kaçış rampası ölüm rampası oldu! Kamyondaki 4 kişi feci şekilde can verdi
08:12 İmam baba, 3 çocuğunu kurşuna dizdi! Dere kenarında öldürüp, teslim olmaya gelmiş
08:07 Meteoroloji uyardı! Perşembe günü tam 41 kente sağanak yağış geliyor
08:06 Başkan Biden'dan, DEAŞ'a sert sözler: Sizinle daha işimiz bitmedi
08:04 Balıkçılar, sezona "Vira Bismillah" dedi! Attıkları tek ağdan 4 ton istavrit yakaladılar
08:02 Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor
3 kızını öldüren imam babanın her şeyi planladığı ortaya çıktı! Çocukları annesinden alıp dere kenarına götürmüş 3 kızını öldüren imam babanın her şeyi planladığı ortaya çıktı! Çocukları annesinden alıp dere kenarına götürmüş         
09:26
Son dakika: TBMM, sosyal medya düzenlemesi için adım attı! Yalan haber yapan da yayan da cezalandırılacak Son dakika: TBMM, sosyal medya düzenlemesi için adım attı! Yalan haber yapan da yayan da cezalandırılacak         
08:53
Lunaparkta bindiği Lunaparkta bindiği "kamikaze"de fenalaşan 19 yaşındaki genç kız, yaşamını yitirdi         
08:20
İmam baba, 3 çocuğunu kurşuna dizdi! Dere kenarında öldürüp, teslim olmaya gelmiş İmam baba, 3 çocuğunu kurşuna dizdi! Dere kenarında öldürüp, teslim olmaya gelmiş         
08:12
Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor Sosyal medyadan duyurdular! Sarp Levendoğlu, kendisinden 15 yaş küçük Naz Çağla Irmak'la aşk yaşıyor         
08:02
Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış Hamile kadını vurup kayıplara karıştı! 1 ay evindeki kanepenin altına kazdığı çukurda saklanmış         
23:41
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular         
21:25
Fenerbahçe, Senegalli futbolcu M'Baye Niang'a imza attırıyor Fenerbahçe, Senegalli futbolcu M'Baye Niang'a imza attırıyor         
20:10
Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses bir araya geldi! İkili, Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses bir araya geldi! İkili, "Haydi Söyle" şarkısı ile düet yaptı         
18:49
Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu         
18:45
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı         
18:11
21 yaşındaki genç, 21 yaşındaki genç, "Yavaş git" uyarısı yapan kişiye kurşun yağdırdı         
17:14
Başından yaralanan kadın, poliklinik önünde ambulans beklerken hayatını kaybetti Başından yaralanan kadın, poliklinik önünde ambulans beklerken hayatını kaybetti         
17:06
MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı MasterChef Murat yeni bir skandalla gündemde! Polis ve jandarmaya hakaretler yağdırdı         
15:52
45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor 45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor         
15:23
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı! GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı!         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2021 09:29:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... Küçük kız çocuğunun bisikletini çalan hırsız kameraya yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement