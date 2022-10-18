Son dakika 3. sayfa: Küçük Nazgül, foseptik çukurunda can verdi - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Küçük Nazgül, foseptik çukurunda can verdi

18.10.2022 16:38

Gelen son dakika haberlerine göre Küçük Nazgül, foseptik çukurunda can verdi Sinir krizleri geçiren Akduman ailesi güçlükle teskin edildi Adana'nın Kozan ilçesinde 4 yaşındaki Nazgül Akduman, foseptik çukuruna düşerek hayatını kaybetti.

Küçük Nazgül, foseptik çukurunda can verdi

Sinir krizleri geçiren Akduman ailesi güçlükle teskin edildi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 4 yaşındaki Nazgül Akduman, foseptik çukuruna düşerek hayatını kaybetti. Akduman ailesi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Güner Mahallesi Cambazlar Sokak'ta meydana gelen olayda; Nazgül Akduman, küçük kardeşiyle evlerinin bahçesinde oynarken kayboldu. Akduman ailesi, polis ve itfaiye ekipleriyle yaptığı aramada kızlarının terliklerini foseptik çukuru kapağı yanında buldu. Çocuğun bahçe içindeki foseptik çukuruna düşme ihtimali değerlendirilerek içerisindeki pis su boşaltıldı. Ekiplerin çalışması sonucu 4 yaşındaki Nazgül'ün cansız bedenine ulaşıldı. Kızının foseptik çukuruna düşerek hayatını kaybettiğini öğrenen baba Ramazan Akduman ve dedesi sinir krizleri geçirdi. Anne Sevgi Akduman'ın kızının çukurdan çıkarılırken kucağındaki oğluna sarılarak çaresiz bekleyişi yürekleri dağladı. Baba Mehmet Akduman ise yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Olay yerinde bulunan amca Zeki Akduman ise, "Burası Güneri Mahallesi. Burada 20 metre kanalizasyon geçiyor, burada foseptik çukuru olmayacağını, iptal edilmesi gerektiği halde, Büyükşehir Belediyesine anlatmamıza rağmen bir şey yapılmadı. Foseptik çukuruna düşen yeğenimi 85 milyon görsün. İnsan canı bu kadar ucuz mu ya? Başka zaman gelmeyen vidanjör geldi. Yazıklar olsun" diyerek tepkisini gösterdi.

Polis ve zabıta ekipleri, aile yakınlarını güçlükle sakinleştirdi.

Küçük Nazgül'ün cansız bedeni morga kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

Adana, Kozan, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Küçük Nazgül, foseptik çukurunda can verdi - Son Dakika

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