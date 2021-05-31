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KÜÇÜK YAĞMUR PIHTIYLA SAVAŞI KAZANDI - Son Dakika

KÜÇÜK YAĞMUR PIHTIYLA SAVAŞI KAZANDI

31.05.2021 11:15

Türkiye'nin en küçük hastası Yağmur, literatüre girecekÖzlem YURTÇU KARABULUT, Güven USTA İstanbul (DHA) Bebekliğinden beri kronik böbrek yetmezliği çeken 9 yaşındaki Yağmur Bingöl'ün, diyaliz katateri nedeniyle akciğerlerinde pıhtı gelişti.

Türkiye'nin en küçük hastası Yağmur, literatüre girecek

Özlem YURTÇU KARABULUT, Güven USTA İstanbul (DHA) Bebekliğinden beri kronik böbrek yetmezliği çeken 9 yaşındaki Yağmur Bingöl'ün, diyaliz katateri nedeniyle akciğerlerinde pıhtı gelişti. Ambulansla Erzurum'dan İstanbul'a sevk edilen Yağmur, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata hazırlanırken, Covid-19 olduğu anlaşıldı. Üç hafta koronavirüs tedavisi gören Yağmur'un 'pulmoner endarterektomi' ameliyatı ile akciğerlerindeki pıhtı çıkarıldı. O kadar ameliyattan kalktım. Pes etmeye hiç niyetim yok diyen Yağmur, Türkiye'de bu ameliyatın yapıldığı en küçük hasta, dünyada da birkaç çocuk vakadan biri olarak literatüre girecek.

Erzurum'da yaşayan Bingöl ailesinin en büyük çocuğu olan Yağmur, bebekliğinde konulan böbrek yetmezliği teşhisiyle tedavi görmeye başladı. 1.5 yaşından itibaren diyalize girmek zorunda kalan Yağmur, 2 ay önce nefes darlığı şikayeti ile hastaneye götürüldü. Doktorlar, akciğerinde pıhtı (emboli) olmasından şüphelendi. Ancak diyaliz hastası olmasından dolayı Yağmur'a ilaçlı tomografi çekilemedi. Doktorlar da pıhtının alınması için yapılan 'pulmoner endarterektomi ameliyatlarında Türkiye'nin en tecrübeli merkezlerinden, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan, Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli'ye ulaştı. Prof. Dr. Yıldızeli, Yağmur'un İstanbul'a sevk edilmesini istedi. Küçük kız ambulansla Erzurum'dan İstanbul'a getirildi. Yağmur'un akciğerlerinde diyaliz kateteri nedeniyle gelişen ölümcül pıhtılar olduğu anlaşıldı. Acilen ameliyata hazırlanan küçük kız, ciğerlerinde saatli bombayla yaşarken, koronavirüse yakalandı. Yağmur, 20 günlük tedavisinin ardından ameliyata alındı.

'İLERİDE BÖBREK NAKLİ OLMA ŞANSI DA KAZANDI

Ameliyatı gerçekleştiren ekipten Prof. Dr. Bedrettin Yıldızeli, Yağmur'un bu operasyonu geçiren Türkiye'deki en küçük hasta olarak literatüre gireceğini söyleyerek, 'Yağmur bize 40 gün önce Erzurum'dan bir telefonla danışıldı. Böbrek yetmezliği hastası olduğu ve bu yüzden de ilaçlı film çekilmediği söylendi. Biz hemen ambulansla buraya sevkini istedik. Burada tetkiklerini yaptıktan sonra akciğerlerinde pıhtı ve buna bağlı yetmezlik olduğunu gördük. Diyaliz hastası olduğu için de gün aşırı diyalize giriyordu. Ameliyat için gerekli hazırlıkları yaptık ama bu arada Kovid olduğu anlaşıldı. 20 gün kadar Pediatrik Göğüs Hastalıkları Kovid servisinde tedavi gördü. Sonra hızlı bir şekilde ameliyatını yaptık. Pulmoner endarterektomi dediğimiz ameliyatla akciğerlerdeki pıhtıları aldık. Artık normal hayatına dönecek. Diyaliz hastası olduğu için, ileride de böbrek nakli olma şansını kazanmış oldu bu şekilde. Yağmur çok cesur bir kız, savaşçı. Aynı zamanda da akciğer embolisine bağlı akciğer tansiyonu gelişen ve bu yüzden de pulmoner endarektomi ameliyatı olmuş Türkiye'deki en ufak hasta. Dünyada da iki üç hastadan biri. Literatüre geçecek bir hastamız dedi.

AMELİYAT SIRASINDA VÜCUT ISISI 20 DERECEYE DÜŞÜRÜLDÜ

Yağmur'un ameliyatı sırasında vücut ısısının belli bir süre 20 dereceye kadar düşürüldüğünü anlatan Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Koray Ak ise,?Tromboz (kan pıhtısı) kateterin bulunduğu kalbin sağ tarafından akciğer damarlarına ilerlediği için, akciğerlerde kronik pulmoner hipertansiyon dediğimiz akciğer basıncının artmasına sebep olan bir tabloya yol açıyordu. Dolayısıyla ameliyat edilme endikasyonu, akciğer damarındaki basıncın yükselmesine bağlı ileri düzeyde nefes darlığı şikayeti ile ortaya çıktı. Biz Yağmur'un göğüs kafesini açıp kalbi ve akciğerleri devre dışı bırakarak ameliyat sırasında kalp akciğer makinesine bağladık. Vücut ısısını da belli bir süre 20 dereceye düşürdük ve bu sıcaklıkta tuttuk. Akciğerlerdeki pıhtıyı çıkarmak için ameliyatı bu şekilde gerçekleştirmiş olduk diye konuştu.

'KORONAVİRÜSÜ OKSİJEN İHTİYACI DUYMADAN HAFİF ATLATTI

Kronik hastalığı olanlarda koronavirüsün çok ağır seyrettiğine işaret eden Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Göğüs Hastalıkları Kliniği'nden Doç. Dr. Yasemin Gökdemir de Yağmur'un hastalığı normal serviste ve oksijen ihtiyacı duymadan geçirmiş olmasının büyük bir şans olduğunu söyledi ve şu bilgileri verdi '1,5 yaşından beri kronik diyaliz hastası Yağmur. Pıhtı için ameliyat olmak üzere aslında hastanemize gelmişti. Bu arada sol akciğerinde bir zattüresi vardı. Onu tedavi ettik, operasyon için hazırlanırken maalesef pozitif olduğu ortaya çıktı. Neyse ki umduğumuzdan daha iyi seyretti. Oksijen ihtiyacı olmadı ve serviste tedavisini tamamladık. İki hafta sonra da Kovid negatif çıkınca ameliyata verdik hastamızı.

KARDEŞLERİMİ ÇOK ÖZLEDİM

Bebekliğinden beri hasta olduğunu söyleyen Yağmur ise pes etmeye niyetinin olmadığını söyledi ve duygularını şu şekilde dile getirdi Ben bebekken bu hastalığa yakalanmışım. Üç günde bir diyalize gidiyordum. Sonra pıhtı çıktı. Beni buraya sevk ettiler. Ambulansla buraya geldim. Koronavirüs de geçirdim. O da çok zordu. Bir sürü ameliyatlardan kalktım. Hiç pes etmeye niyetim yok. Okula gidiyorum, üçüncü sınıftayım. Artık periton diyalizi aldılar eve. Diyalizimi artık evde olacağım. Eve döneceğim için çok mutluyum. Kardeşlerim Hasan ve Gamze'yi çok özledim, ailemi çok özledim.

KÜÇÜK YAĞMUR PIHTIYLA SAVAŞI KAZANDI
KÜÇÜK YAĞMUR PIHTIYLA SAVAŞI KAZANDI
KÜÇÜK YAĞMUR PIHTIYLA SAVAŞI KAZANDI
KÜÇÜK YAĞMUR PIHTIYLA SAVAŞI KAZANDI
KÜÇÜK YAĞMUR PIHTIYLA SAVAŞI KAZANDI
KÜÇÜK YAĞMUR PIHTIYLA SAVAŞI KAZANDI
KÜÇÜK YAĞMUR PIHTIYLA SAVAŞI KAZANDI
KÜÇÜK YAĞMUR PIHTIYLA SAVAŞI KAZANDI
KÜÇÜK YAĞMUR PIHTIYLA SAVAŞI KAZANDI

Marmara Üniversitesi, Koronavirüs, Diyaliz, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÜÇÜK YAĞMUR PIHTIYLA SAVAŞI KAZANDI - Son Dakika


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