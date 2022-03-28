Son dakika haberi! KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ'NDE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGADA 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'de 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada adliyeye sevk edilen 20 kişiden 3'ü tutuklandı.

Küçükçekmece Adliyesi otoparkında 24 Mart günü meydana gelen olayda 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada olayla ilgili 20 kişi gözaltına alındı. Savcılıktan ek gözetim izni alınan şüpheliler 4 gün boyunca Cinayet Büro Amirliğinde sorgulandı. Polis soruşturması sonucunda lokantacılık yapan birinci grup ile otopark ve yıkamacılık yapan ikinci grubun 8 Kasım tarihinde yine silahlı bir kavgaya karıştıkları ve aralarında bir husumet olduğu belirlenmişti. Zaman içinde büyüyen husumet sonucu kasım ayındaki olayın davasıyla ilgili adliyeye gelen iki grup arasında yeniden başlayan kavga sırasında silahlar çekildiği tespit edildi. Birinci grup içinde yer alan Beşir K.'nın açtığı ateş sonucu 4 kişiyi öldürdüğü belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan 20 şüpheli bugün yeni bir saldırı ihtimaline karşılık zırhlı araçlara bindirilerek Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 12'si ifadelerinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. Savcılığın mahkemeye sevk ettiği şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3'ü ise tutuklandı.

Görüntü dökümü:

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