Son dakika haberi! KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ'NDE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGADA 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ'NDE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGADA 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

28.03.2022 20:13
Son dakika haberi! KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ'NDE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGADA 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gelen son dakika haberlerine göre KÜÇÜKÇEKMECE'de 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada adliyeye sevk edilen 20 kişiden 3'ü tutuklandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 4 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı iki grup arasında çıkan silahlı kavgada adliyeye sevk edilen 20 kişiden 3'ü tutuklandı.

Küçükçekmece Adliyesi otoparkında 24 Mart günü meydana gelen olayda 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada olayla ilgili 20 kişi gözaltına alındı. Savcılıktan ek gözetim izni alınan şüpheliler 4 gün boyunca Cinayet Büro Amirliğinde sorgulandı. Polis soruşturması sonucunda lokantacılık yapan birinci grup ile otopark ve yıkamacılık yapan ikinci grubun 8 Kasım tarihinde yine silahlı bir kavgaya karıştıkları ve aralarında bir husumet olduğu belirlenmişti. Zaman içinde büyüyen husumet sonucu kasım ayındaki olayın davasıyla ilgili adliyeye gelen iki grup arasında yeniden başlayan kavga sırasında silahlar çekildiği tespit edildi. Birinci grup içinde yer alan Beşir K.'nın açtığı ateş sonucu 4 kişiyi öldürdüğü belirlendi. Poliste işlemleri tamamlanan 20 şüpheli bugün yeni bir saldırı ihtimaline karşılık zırhlı araçlara bindirilerek Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden 12'si ifadelerinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı. Savcılığın mahkemeye sevk ettiği şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 3'ü ise tutuklandı.

Görüntü dökümü:

---------------Şüphelilerin adliyeye sevk edilmeleri


YORUMLAR
500
Son dakika haber | Bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı Son dakika haber | Bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı Küçükçekmece'de 4 kişinin öldüğü silahla kavgaya ilişkin 20 şüpheli adliyeye sevk edildi Küçükçekmece'de 4 kişinin öldüğü silahla kavgaya ilişkin 20 şüpheli adliyeye sevk edildi Konya'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada 10 kişi tutuklandı Konya'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgada 10 kişi tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ'NDE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGADA 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika


Son Dakika
20:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Bebek bezi ve birçok ürüne KDV indirimi geldi
19:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "5'li çete" yanıtı: Aynı siyasi görüşü paylaştığınız arkadaşlarınız da içindeydi
19:48 Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını isteyen okul müdürü görevine geri döndü
19:34 A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a sorulan soru başarılı ismi çileden çıkardı
19:23 Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulunuyor
19:01 Dünyanın gözü İstanbul'da olacak! Rusya-Ukrayna barış görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek
18:59 A Milli Takım'dan 3 futbolcu kadro dışı kaldı
18:58 Uğur Işılak sözleriyle kimi eleştirdi! Konu ile ilgili anında yanıt geldi
18:53 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevinden alındı
18:22 Burak Yılmaz'dan sonra A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 20:17:13. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ'NDE 4 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAVGADA 3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement