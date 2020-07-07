Son dakika haberi: Küçükçekmece Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor - Son Dakika

Son dakika haberi: Küçükçekmece Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Küçükçekmece Belediyesi ilçe genelinde devam ettirdiği dezenfeksiyon, denetim, sosyal destek ve temizlik çalışmalarıyla korona virüs salgınına karşı halk sağlığı için yoğun mesaisini sürdürüyor.

Küçükçekmece Belediyesi ilçe genelinde devam ettirdiği dezenfeksiyon, denetim, sosyal destek ve temizlik çalışmalarıyla korona virüs salgınına karşı halk sağlığı için yoğun mesaisini sürdürüyor.

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Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde oluşturulan özel ilaçlama ekipleri, sıcak havanın etkisini göstermesi ile artan sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmalarını güçlendirerek, ULV sistemle mücadele ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerle eşgüdüm içerisinde ilçe genelindeki tüm mahallelerde 20.00 - 24.00 arası sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmaları yürütülüyor.


İlçenin dört bir yanında dezenfeksiyon sürüyor


Ekipler, kontrollü sosyal hayata geçişin ardından 1-30 Haziran tarihleri arasında ilçede bin 187 cadde ve sokakta temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi. 260 özel mülk, 457 dernek, 121 kamu binası ve 247 binanın dezenfeksiyon çalışmaları tamamlanırken, çalışmalarda cadde, sokak, çöp konteynerleri yıkandıktan sonra özel solüsyonlarla dezenfekte işlemi uygulanıyor.


34 bin 291 vatandaşın çağrısı yanıtlandı


Pandemi sürecinde özveriyle çalışan ve vatandaşla iletişim noktasında köprü olan İletişim Merkezi ekipleri, Haziran ayı boyunca, çözüm masasını arayarak istek, talep ve şikayetlerini ileten 34 bin 291 vatandaşın çağrısını yanıtladı.


Sosyal yardımlarla kentte eşitliği hedefleyen Küçükçekmece Belediyesi, ek hizmet binası ile kapasitesi de artırılan AŞ evinde her gün özenle hazırlanan iki çeşit yemeği, sosyo-ekonomik yönden ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ve yemek yapamayacak durumdaki ailelerin kapılarına kadar götürmeye devam ediyor. Bu kapsamda 30 gün boyunca 24 bin 158 vatandaşa sıcak yemek ulaştırılırken, 12 bin 496 vatandaşa ise gıda kolileri teslim edildi.


Öte yandan vatandaşların yaz aylarını sorunsuz bir şekilde geçirebilmeleri için iş başında olan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Haziran ayında sivrisinek ve karasinek ilaçlama çalışmalarını da hızlandırdı. 21 mahallede gece ULV çalışması, bin 772 adreste ise ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi.


Haziran ayı boyunca yapılan çalışmalar şöyle açıklandı: "12 bin 496 gıda kolisi, 24 bin 158 porsiyon yemek, bin 187 sokak temizliği, 121 kamu binası temizliği, 247 kamu binası dezenfeksiyonu, bin 772 kaynak kurutma çalışması, 260 özel mülk dezenfeksiyonu, 457 dernek dezenfeksiyonu gerçekleştirildi." - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:41 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Küçükçekmece Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor - Son Dakika
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