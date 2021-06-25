13'üncü katta mahsur kalan papağanı nefes kesen kurtarma operasyonu kamerada - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, sahibinden kaçan papağan 15 katlı binanın 13'ncü katındaki su gider borusu ile duvar arasında sıkıştı. Papağanın kurtulamaması sonucu itfaiyeye haber verildi.

İSTANBUL - Küçükçekmece 'de, 15 katlı binanın 13'üncü katında su gider borusu ile duvar arasına sıkışan papağan kurtarıldı. Halatlar yardımıyla çatıdan sarkan itfaiyenin nefese kesen kurtarma anları kameralara yansıdı.

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