13'üncü katta mahsur kalan papağanı nefes kesen kurtarma operasyonu kamerada - Son Dakika

13'üncü katta mahsur kalan papağanı nefes kesen kurtarma operasyonu kamerada
İtfaiye ekipleri çatıdan halatlar sarkıtarak 13'üncü kata indi, mahsur kalan papağanı kurtardı
İSTANBUL - Küçükçekmece'de, 15 katlı binanın 13'üncü katında su gider borusu ile duvar arasına sıkışan papağan kurtarıldı. Halatlar yardımıyla çatıdan sarkan itfaiyenin nefese kesen kurtarma anları kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, sahibinden kaçan papağan 15 katlı binanın 13'ncü katındaki su gider borusu ile duvar arasında sıkıştı. Papağanın kurtulamaması sonucu itfaiyeye haber verildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binanın çatısına çıkarak kurdukları halat yardımıyla papağının bulunduğu yere indi. İtfaiye ekipleri adeta nefese kesen operasyonuyla kurtulan papağan, sahibine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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