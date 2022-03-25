Küçükçekmece'de 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltı sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika
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Küçükçekmece'de 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltı sayısı 20'ye yükseldi

25.03.2022 23:16
Küçükçekmece'de 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltı sayısı 20'ye yükseldi

Küçükçekmece Adliyesi önündeki 4 kişinin hayatını kaybettiği çatışmayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 20'ye yükseldi.

Küçükçekmece Adliyesi önündeki 4 kişinin hayatını kaybettiği çatışmayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 20'ye yükseldi.

Küçükçekmece Adliyesi'nin 200 metre dışında açık otopark çıkış noktasında iki grup arasında silahlı çatışma çıkmış, daha önce meydana gelen bir olayın davasının ardından çıkan silahlı çatışmada Selcan Selvi, Kadir Mendanoğlu, Nazım Sözer, Ercan Sözer isimli 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralanmıştı. İlk tespitlere göre 24 kişinin karıştığını olayda 18 kişi de gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 2 kişiyi daha gözaltına aldığı öğrenildi. Olayla gözaltına alınanların sayısı 20'ye yükseldi.

(İHA)

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silahlı çatışma, Küçükçekmece, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltı sayısı 20'ye yükseldi - Son Dakika


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