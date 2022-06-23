Atakent Mahallesi Çiçekli Vadi Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezindeki kafede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Küçükçekmece'de alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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