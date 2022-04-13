Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangın söndürüldü

13.04.2022 14:06

Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Halkalı Merkez Mahallesi Çamlık Sokak'taki 4 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri binayı tahliye etti. Binanın birinci katındaki dairede oturan yaşlı kadın ise itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülen yangında binada maddi hasar oluştu.

Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangın söndürüldü
Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangın söndürüldü
Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangın söndürüldü

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Küçükçekmece, Halkalı, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de bir binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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