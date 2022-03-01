Son dakika haberi | Küçükçekmece'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Küçükçekmece'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı

01.03.2022 03:11

Son dakika gündem haberine göre Küçükçekmece'de bir kuaför dükkanına yapılan silahlı saldırıda 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de bir kuaför dükkanına yapılan silahlı saldırıda 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Kanarya Mahallesi Şahin Caddesi üzerinde bulunan erkek kuaförünün önüne gelen kimliği belirsiz kişiler, iş yerine ateş açarak kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırıda kurşunların isabet ettiği 7 kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 7 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Başından vurulan 19 yaşındaki S.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de cadde üzerinde ve berber dükkanında inceleme yaptı.

Toplanan deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Ekipler, olayı gerçekleştirerek kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haberi | Küçükçekmece'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Küçükçekmece'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Küçükçekmece'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı

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Küçükçekmece, Kuaför, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Küçükçekmece'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Küçükçekmece'de bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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