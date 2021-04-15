Son dakika haberi! Küçükçekmece'de bir kadını silahla yaralayan kişi intihar etti - Son Dakika

Küçükçekmece'de bir kadını silahla yaraladıktan sonra kaçan kişi, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki bir parkta G.Ş. isimli kadın ile E.G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.G. yanında getirdiği tabancayla G.Ş.'yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan G.Ş., hastaneye kaldırıldı.

E.G. ise bir süre sonra Atakent Mahallesi İkitelli Caddesi'nde aynı silahla kafasına ateş ederek intihar etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.