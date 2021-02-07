Küçükçekmece'de bir kişi bodrum katta ölü bulundu - Son Dakika
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Küçükçekmece'de bir kişi bodrum katta ölü bulundu

07.02.2021 19:21
Küçükçekmece'de bir kişi bodrum katta ölü bulundu

KÜÇÜKÇEKMECE'de ailesinin iki gündür haber alamadığı bir kişi apartmanın bodrum katında ölü bulundu.

KÜÇÜKÇEKMECE'de ailesinin iki gündür haber alamadığı bir kişi apartmanın bodrum katında ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Gültepe Mahallesi Belli Sokak'ta bulunan iki katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartman sakinlerinden bir kişi bodrum kata indiği sırada Sami Yurtbay (64) isimli vatandaşı yanındaki bıçakla beraber kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartmanın bodrum katına inen 112 sağlık ekipleri Sami Yurtbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Sami Yurtbay'ın ölü bulunduğu apartmanda bir dairesinin olduğu, dairede daha önce çocuklarının ikamet ettiği ve ailenin 2 gündür Sami Yurtbay'dan haber alamadığı öğrenildi.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

Küçükçekmece, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçükçekmece'de bir kişi bodrum katta ölü bulundu - Son Dakika

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