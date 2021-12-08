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Son dakika haberi | Küçükçekmece'de çocuk parkı yenilenmesi davasında karar - Son Dakika

Son dakika haberi | Küçükçekmece'de çocuk parkı yenilenmesi davasında karar

08.12.2021 13:21
Son dakika haberi | Küçükçekmece'de çocuk parkı yenilenmesi davasında karar

Son dakika haberine göre Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın sembollerini andırdığı gerekçesiyle 3 sanığın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.

Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın sembollerini andırdığı gerekçesiyle 3 sanığın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme 3 sanığın, kanunda suçun tanımlanmamış olması gerekçesiyle beraatlarına hükmetti.

Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın sembollerinin andırdığı gerekçesiyle 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapisleri istenen Küçükçekmece Belediyesi Kontrol Mühendisi Deniz Doğan Koca ile yüklenici firmalarda peyzaj mimarı olarak çalışan Gülsüm Güner Mağara ve Yüksel Pehlevan'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklar Deniz Doğan Koca ile Gülsüm Güner Mağara ve avukatları hazır bulundu.

"Suçlu olduğumu düşünmüyorum"

Duruşmada, önceki celse açıklanan esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan tutuksuz sanık Deniz Doğan Koca, "Küçükçekmece park davasıyla ilgili suçlu olduğumu düşünmüyorum. Beraatımı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Terör örgütü ile bağlantım yoktur"

Tutuksuz sanık Gülsüm Güner Mağara ise savunmasında, "Terör örgütü ile bağlantım yoktur. Suçsuz olduğumu düşünüyorum. Beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

"Ortaya çıkan şekil bilmeden oluşturulmuştur"

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, "Whatsapp yazışmalarında bu şahısların ortaya çıkan şekli bilmeden oluşturdukları görülüyor. Bu insanların PKK silahlı terör örgütü ile uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur" şeklinde konuştu.

"Burada olmaktan üzgünüm"

Davanın karara bağlanmasının öncesinde son sözleri sorulan sanık Deniz Doğan Koca, "Burada olmaktan çok üzgünüm. Terör örgütü ile bağlantım yok. Kendi amcam gazidir. Bu şekilde bir durum ailemiz için söz konusu değildir. Beraatımı istiyorum" dedi.

"Atatürkçü bir bireyim"

Sanık Gülsüm Güner Mağara ise son sözlerinde, "Vatanımı, milletimi seven Atatürkçü bir bireyim. Terör örgütüyle hiçbir bağlantım yoktur. Beraatımı istiyorum" diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Deniz Doğan Koca, Gülsüm Güner Mağara ve Yüksel Pehlevan'ın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan, Kanun'da suç olarak tanımlanmış olmaması gerekçesiyle beraatlarına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 Kasım 2020'de Küçükçekmece Belediyesi'ne ait sosyal medya hesabından 'Çocuklarımız için parkları yeniliyoruz. İstasyon Mahallesi Atatürk Parkı'nın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına başladık' başlıklı video görselinin paylaşıldığı, Kenan Ç. Hüseyin T. ve MHP Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nın ise olaya ilişkin suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. İddianamede, şüphelilerin park içerisinde işlenen sembollerin bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı simgelediğini net bir şekilde bildiklerinin yazışma içerikleri ve alınan beyanlardan anlaşıldığı vurgulandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 'terör örgütü propagandası yapma' suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. - İSTANBUL

Küçükçekmece, Deniz Doğan, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Küçükçekmece'de çocuk parkı yenilenmesi davasında karar - Son Dakika


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