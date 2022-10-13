Küçükçekmece'de polisten kaçan kaçak göçmen pencereden atladı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de polisten kaçan kaçak göçmen pencereden atladı

13.10.2022 09:28

Küçükçekmece'de polisten kaçan kaçak göçmen pencereden atladı Küçükçekmece'de kaçak göçmenlerin yaşadığı eve polis baskınıİSTANBUL Küçükçekmece'de, kaçak göçmenleri yaşadığı eve polis baskın yaptı.

Küçükçekmece'de polisten kaçan kaçak göçmen pencereden atladı

Küçükçekmece'de kaçak göçmenlerin yaşadığı eve polis baskını

İSTANBUL Küçükçekmece'de, kaçak göçmenleri yaşadığı eve polis baskın yaptı. Polisi gören kaçak göçmenlerden biri 2'inci kattan atlayarak ağır yaralanırken, 10 kaçak göçmen yakalandı.

Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 3 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın ikinci katında çok sayıda kaçak göçmen olduğu ihbarını alan polis ekipleri adrese baskın yaptı. Polis, dairede 10 kişiyi yakalarken, kaçak göçmenlerden 1'i 2'inci kattan bahçeye atladı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşması sonucu ağır yaralanan kaçak göçmen, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçak göçmenin hayati tehlikesi bulunmazken, tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yakalandıktan sonra karakola götürülen diğer kaçak göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de polisten kaçan kaçak göçmen pencereden atladı - Son Dakika

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