Son dakika haberi... KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAYINPEDER DAMADINI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika
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Son dakika haberi... KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAYINPEDER DAMADINI ÖLDÜRDÜ

29.09.2022 07:34

Son dakika haberlerine göre Kayınpeder ifadesinde 'Anneme küfretti, elini beline götürünce silah çıkaracak sandım, kendimi korudum' savunması yaptıMustafa Mert KARACA-Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL,(DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE'de yaşayan Turhan Ketenci, kızına yakıştıramadığını söylediği damadı Volkan Çubukcu'yu bıçakladı.

Kayınpeder ifadesinde 'Anneme küfretti, elini beline götürünce silah çıkaracak sandım, kendimi korudum' savunması yaptı

Mustafa Mert KARACA-Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL,(DHA)- KÜÇÜKÇEKMECE'de yaşayan Turhan Ketenci, kızına yakıştıramadığını söylediği damadı Volkan Çubukcu'yu bıçakladı. kalbinden bıçaklanan çubukcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli kayınpeder savcılıktaki ifadesinde, olay günü karşılaştıklarında annesine küfrettiğini, tartışma sırasında elini beline götürünce silah çıkaracağını düşündüğü için yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla kendisini savunduğunu ileri sürdü. Çıkarıldığı mahkemece 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan kayınpederin, olayın yaşandığı binaya gelişine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Volkan Çubukçu'nun acılı ailesi ise yaşananları anlattı.

Küçükçekmece İnönü Mahallesi'nde 21 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinde Turhan Ketenci, damadı Volkan Çubukcu'yu kalbinden bıçaklayarak öldürdü. İddiaya göre, Ketenci torunu doğduktan bir hafta sonra kızını görmeye gitti. Kapıyı damadı açınca aralarında tartışma yaşandı. Ketenci, sık sık kızına yakıştıramadığını dile getirdiği damadı Volkan Çubukçu'ya bıçakla saldırdı. Damadını kalbinden bıçaklayan Ketenci, rahat tavırlarla olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çubukçu sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Turhan Ketenci, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Damat Volkan Çubukcu'nun cenazesi 23 Eylül Cuma günü Bartın Ulus'ta defnedildi.

"ANNEME KÜFRETTİ, ELİNİ BELİNE GÖTÜRÜNCE SİLAHI VAR SANDIM"

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı cinayetle ilgili soruşturma başlattı. Ketenci, savcılıkta alınan ifadesinde olay günü dünürünün evine gittiğini, burada karşılaştığı damadıyla sözlü tartışma yaşadıklarını, annesine küfredince çok sinirlendiğini öne sürdü. Kızının kaçarak evlenmesi nedeniyle damadıyla arasında husumet olduğunu, çeyiz için aldığı beyaz eşyanın markasıyla ilgili bile sorun çıkardığını söyleyen Ketenci, tartışma sırasında elini beline götürünce silahı olduğunu düşünerek, yanında taşıdığı ekmek bıçağını kendisini savunma amacıyla kullandığını iddia etti. Ketenci 'Kasten öldürme' suçlamasıyla, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. İlk tespitlere göre damat Volkan Çubukçu'nun kalbinden ve bacağından aldığı bıçak darbeleriyle öldüğü belirtilirken, soruşturmada otopsi raporlarının beklendiği, tanık ifadeleri alındıktan sonra iddianamenin hazırlanacağı öğrenildi.

KAYINPEDERİN EVE GELİŞİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Damadı ile tartışma yaşadığı ve kendini savunmak için bıçak kullandığını ifade eden Turhan Ketenci'nin olayın yaşandığı gün, damadının evine gelişine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Binanın önüne yanaşan otomobilden inen Turhan Ketenci'nin doğrudan binaya yöneldiği, bu sırada ise otomobili başka bir kişinin park ettiği görüldü. Binaya giren Turhan Ketenci, bir dakika geçmeden tekrar otomobile dönerek buradan ayrıldı.

ACILI EŞ: "CANLI SİNEK BİLE BIRAKMAM DİYE TEHDİT ETTİ"

Kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürülen Volkan Çubukcu'nun acılı ailesi o gece yaşananları anlattı. Volkan Çubukçu'nun eşi Meral Çubukçu,"Volkan ile biz çok önceden aynı yerde çalışıyorduk. Babam da orada çalışıyordu. O zamanlardan beri Volkan'ı sevmiyormuş. İşten çıkınca yollarımız ayrılmıştı. Bir süre sonra tekrar yollarımız kesişti, sevdik birbirimizi. Babam kesinlikle istemediğini söyledi. Volkan'ı sevdiğimi ve istemeye geleceklerini belirttim. 'Kesinlikle gelmesinler' dedi babam. 'Çoban olsa kabul ederim ama onu kabul etmem' dedi. Ben de sevdiğimi belirttim. Sonra biz kendi aramızda nikah kıyıp düğün yaptık. En başından beri sadece babam karşı çıkıyordu. Evlendikten sonra aramız bozulunca babamla tekrar barışmak için araya aile dostlarımızı soktuk. Barıştıktan sonra babamın isteğiyle ikinci düğünümüzü yaptık ve her şey normale döndü. Daha sonra eşimin sigarasından sakalından her şeyinden rahatsız olmaya başladı. Daha sonra ben de oradayken kayınbabamın evine geldi ve 'canlı sinek bile bırakmam' diye tehdit etti. Yetkililerden bu konu hakkında yardım istiyorum. Ona yardım edenlerin kim olduğunun bulunmasını istiyorum. Onların da ceza almasını istiyorum" dedi.

"BEBEĞİN DOĞUMUNA GELDİ HASTANEYE, HİÇBİR SIKINTI YOKTU"

Gözyaşlarına hakim olamayan Volkan Çubukcu'nun annesi Satiye Çubukcu, 'Çok güzeldi, aralarında hiçbir sıkıntı yoktu. Bebeğin doğumuna geldi hastaneye, hiçbir sıkıntı yoktu. Hiç olmadık şeylerden çocuğuma gıcık olmuş. Gelinimle de aralarında hiçbir sıkıntı yoktu. Annesi olsun babası olsun ailecek çocuğumun mutluluğunu kıskandılar. O gece hedefinde belki de ben vardım. Ben bu vicdan azabıyla yaşayamıyorum, adalete güveniyorum. Bu adamın sonuna kadar cezalandırılmasını istiyorum. O gece yanında bulunup yardım eden insanların bir an önce bulunmasını istiyorum. Benim bir oğlum daha var, ben onu da kaybetmek istemiyorum. Ben bir anneyim ciğerim yanıyor. Adaletin onun peşini bırakmayacağına inanıyorum" diye konuştu.

"SON ZAMANLARDA TEHDİT MESAJLARI ATIYORDU"

Baba Mustafa Çubukcu ise, "Oğlumu, kayınpederi kapının önünde geldi, katletti. Katletmeden bir gün önce kayınpederi, 'ben bu çocuğun sakalından ve konuşmasından hoşlanmıyorum. Uyar, ben bu tür davranışları sevmiyorum. Keşke çoban alsaydı kızımı da bu almasaydı' diyor. Son zamanlarda da sürekli 'seni de öldürürüm o çocuğu da öldürürüm' diye kızının telefonuna mesajlar atıyormuş. 'Ben raporluyum, sizi öldürürsem ben ceza falan almıyorum. 5-6 ay yatarım, 7'nci ayı yatmam bile' diye bir gün öncesinden söyledi" şeklinde iddialarda bulundu.

Volkan Çubukcu'nun kardeşi Murat Çubukcu, "İşten gelmiştim, istirahat etmek için odama geçtim. Yaklaşık 40 dakika sonra bağırış sesleri duydum. Abimin yere düştüğünü gördüm, kanaması vardı. Bağırıyordu abim evin içinde, 'babam beni bıçakladı' diye. Hemen arabaya bindirip hastaneye götürdük. Hastanede öldüğü anlaşıldı. Son sözlerinde abim, kayınpederinin onu öldürdüğünü söylüyor. Canımız yandı, ciğerimiz söndü. Bir bıçak tüm ailemize girdi. Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Küçükçekmece, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... KÜÇÜKÇEKMECE'DE KAYINPEDER DAMADINI ÖLDÜRDÜ - Son Dakika

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