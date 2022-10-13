Küçükçekmece'de taksici terörü! Ekmek bıçağıyla vatandaşa saldırdı - Son Dakika
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Küçükçekmece'de taksici terörü! Ekmek bıçağıyla vatandaşa saldırdı

13.10.2022 09:10
Küçükçekmece'de taksici terörü! Ekmek bıçağıyla vatandaşa saldırdı

İstanbul Küçükçekmece'de henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı vatandaşa ekmek bıçağı ile saldıran ve aracı tartıştığı kişinin üzerine süren taksicinin adeta terör estirdiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Küçükçekmece'de kimliği bilinmeyen bir taksici ile vatandaşlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taksi sürücüsü araçtaki ekmek bıçağını alarak, tartıştığı kişinin üzerine yürüdü. Taksici çevredekilerin araya girmesi ile araca bindi. Taksi sürücüsü daha sonra bindiği aracını tartışma yaşadığı kişinin üzerine sürerek olay yerinden uzaklaştı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan tartışma ve taksicinin elinde bıçakla yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan taksi sürücüsü ile tartışan şahıs ise karakola giderek şikayetçi oldu. Yaşanan o anlar da kameraya yansıdı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küçükçekmece'de taksici terörü! Ekmek bıçağıyla vatandaşa saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küçükçekmece'de taksici terörü! Ekmek bıçağıyla vatandaşa saldırdı - Son Dakika
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