Son dakika haberi! Küçükçekmece'de taksici terörü kamerada...Tartıştığı kişiye bıçak çekip aracı üzerine sürdü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Küçükçekmece'de taksici terörü kamerada...Tartıştığı kişiye bıçak çekip aracı üzerine sürdü

13.10.2022 09:49

Gelen son dakika haberlerine göre Küçükçekmece'de taksici terörü kamerada.

Küçükçekmece'de taksici terörü kamerada...Tartıştığı kişiye bıçak çekip aracı üzerine sürdü

İSTANBUL - Küçükçekmece'de henüz bilinmeyen bir nedenle vatandaşla tartışan taksi sürücüsü, elindeki ekmek bıçağı ile saldırdı. Ardından aracı tartıştığı şahsın üzerine sürdü. Taksicinin adeta terör estirdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, salı günü Küçükçekmece Sefaköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği bilinmeyen bir taksici ile vatandaşlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taksi sürücüsü araçtaki ekmek bıçağını alarak, tartıştığı kişinin üzerine yürüdü. Taksici çevredekilerin araya girmesi ile araca bindi. Taksi sürücüsü daha sonra bindiği aracını tartışma yaşadığı kişinin üzerine sürerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan tartışma ve taksicinin elinde bıçakla yürüdüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan taksi sürücüsü ile tartışan şahıs ise karakola giderek şikayetçi oldu. Yaşanan o anlar da kameraya yansıdı.

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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Küçükçekmece'de taksici terörü kamerada...Tartıştığı kişiye bıçak çekip aracı üzerine sürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Küçükçekmece'de taksici terörü kamerada...Tartıştığı kişiye bıçak çekip aracı üzerine sürdü - Son Dakika
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