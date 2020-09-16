Küçükçekmece'de tekstil atölyesindeki cinayetin zanlıları tutuklandı - Son Dakika

KÜÇÜKÇEKMECE'de tekstil atölyesine gelerek ve rastgele ateş açarak 18 yaşındaki Ulaş Arslanargun'u öldüren ve bir kişiyi yaralayan şüpheliler tutuklandı. Şüphelilerden birinin ifadesinde "Öldürmek için gitmedim. Rastgele ateş ettim." dediği öğrenildi.

Olay, 12 Ağustos saat 15.00 sıralarında İnönü Mahallesi Oral Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre kimliği belirsiz kişiler otomobille sokak üzerinde bulunan tekstil atölyesine gelerek silahla rastgele ateş etmeye başladı. O sırada tekstil atölyesinde çalışan Ulaş Arslanargun (18) karın bölgesinden ve Ferhat A.(40) ayağından yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobile binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ulaş Arslanargun'nun hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, soruşturma kapsamında olay sırasında sokakta ve bölgede bulunan kişilerin ifadelerine başvurdu. Olay günü aynı tekstil atölyesinde çalışan Alican Ç. (21) ve Fatih G. atölyeye ait araçla trafikte seyir halindeyken başka bir araçla tartışma yaşadıkları belirtildi. Olay yerinden ayrılarak atölyeye dönmelerinin ardından tartıştığı kişilerin atölyeye geldikleri ve rastgele ateş açtıkları öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler güvenlik kameralarını inceleyerek rastgele ateş eden şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ekipler, olaydan iki gün sonra Alican Ç.(21), Tolga G.(26) ve Gökhan Ç.'u (30) gözaltına aldı. Şüphelilerden Alican Ç. serbest bırakılırken, diğer iki şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet olayına karıştığı tespit edilen Volkan K.(37) ise çalışmaların devamında 14 Eylül Pazartesi günü Küçükçekmece' de yakalandı. Şüphelinin 21 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli Volkan K.nın Emniyette verdiği ifadede "öldürmek için gitmedim rastgele ateş ettim" dediği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.