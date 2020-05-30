Son dakika haberi! KÜÇÜKÇEKMECE'DE TERAS KATINDAKİ MANGAL KEYFİ YANGIN ÇIKARDI
Son dakika güncel haberi: Küçükçekmece'de teras katında yapılan mangal yangın çıkardı.
Küçükçekmece'de teras katında yapılan mangal yangın çıkardı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından kısa sürede kontrol altına alındı. Vatandaşlar tarafından kaydedilen cep telefonu görüntüsünde ise yanma anında bir vatandaşın yangına hortumla müdahalesi kameraya yansıdı
Yangın saat 20.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Hacıoğlu Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın teras katında çıktı. İddiaya göre, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle hafta sonunu evde geçiren bir aile teras katında mangal yaptı. Rüzgar sebebiyle mangaldan sıçrayan alevler teras katını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen itfaiye ekipleri teras katındaki yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Teras katının yanma anı vatandaşlar tarafından da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde teras katın yandığı görülürken bir vatandaş ise eline aldığı hortumla yangına müdahale etmesi kameraya yansıdı
Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 09:36 Kaynak: DHA
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