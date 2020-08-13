Son dakika haberi... Küçükçekmece'de yardım kutusundan kıyafetleri böyle aldılar - Son Dakika

Küçükçekmece'de kağıt toplayıcılarının, ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere belediye tarafından konulan kutuya çocuk sokarak kıyafet almaları kameralara yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kağıt toplayıcılığı yapan bir aile motosikletle çöp kutusunun yanına yaklaştı. Bir kadın, çocuğu kutuya sokarak, buradaki kıyafetleri çocuk yardımıyla almaya başladı. Sonrasında kadının da yardımıyla kutudan çıkan çocuk, geldikleri motosiklete binerek bölgeden uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, kadının kutudan kıyafet aldığı sonrasında ise içeriden bir çocuğunun çıktığı görülüyor.