Son dakika haberi: Küçükçekmece'deki darp ve kaçırma olayına ilişkin iki kardeş tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Küçükçekmece'deki darp ve kaçırma olayına ilişkin iki kardeş tutuklandı

13.07.2022 18:16
Son dakika haberi: Küçükçekmece'deki darp ve kaçırma olayına ilişkin iki kardeş tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Küçükçekmece'de kendilerine borcu olduğunu iddia ettikleri kişiyi darbederek kaçırdıkları ileri sürülen ve adli kontrolle serbest bırakılan iki kardeş, savcılığın itirazının ardından tutuklandı.

Küçükçekmece'de kendilerine borcu olduğunu iddia ettikleri kişiyi darbederek kaçırdıkları ileri sürülen ve adli kontrolle serbest bırakılan iki kardeş, savcılığın itirazının ardından tutuklandı.

Yeşilova Caddesi'nde önceki gün bir kişinin iki şüpheli tarafından darbedilerek zorla bir araca bindirildiği ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kaçırma olayına karışan kişilerin "uyuşturucu madde kullanma" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından 6 ayrı kaydı bulunan Ferhat Ö. ile "uyuşturucu madde kullanma", "kasten yaralama" "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından 5 ayrı kaydı olan kardeşi Fırat Ö. olduğu tespit edildi.

Yapılan inceleme sonucu kimliği belirlenen Ertan M'nin kaçırıldıktan sonra bir iş yerine götürüldüğünü tespit eden ekipler, düzenledikleri baskınla şüphelileri yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde Ertan M'nin daha önce yanlarında çalıştığını ve kendilerine 9 bin lira borcu olduğunu söyledikleri öğrenildi.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

YORUMLAR
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Alacaklı Oldukları Kişiyi Darp Edip Kaçıran İki Kardeş Bu Kez Tutuklanarak Cezaevine Konuldu Alacaklı Oldukları Kişiyi Darp Edip Kaçıran İki Kardeş Bu Kez Tutuklanarak Cezaevine Konuldu Alacaklı Oldukları Kişiyi Darp Ederek Kaçıran İki Kardeş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı Alacaklı Oldukları Kişiyi Darp Ederek Kaçıran İki Kardeş Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
Kaynak: AA

Küçükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Küçükçekmece'deki darp ve kaçırma olayına ilişkin iki kardeş tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Küçükçekmece'deki darp ve kaçırma olayına ilişkin iki kardeş tutuklandı - Son Dakika
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