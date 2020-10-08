Son dakika haber! Küçükçekmece Gölü'nde yaşayan 166 kuş türü kitapta toplandı - Son Dakika

Küçükçekmece Gölü'nde yaşayan 166 kuş türü kitapta toplandı

İSTANBUL - Küçükçekmece Belediyesi doğal zenginlikleri korumak ve ortaya çıkarmak için kitap çalışmasını tamamladı. Küçükçekmece Gölü'nde yaşayan 166 kuş türü "Kuşların Evi" kitabında bir araya getirerek okuyucunun karşısına çıktı.

Küçükçekmece Belediyesi, doğal zenginlikleri hem korumak hem de ortaya çıkarmak için geleceğe yönelik kapsamlı bir kaynağı yayım hayatına kattı. Küçükçekmece Gölü'nde yaşayan 166 kuş türü "Kuşların Evi" kitabında bir araya getirilerek doğa meraklılarının karşısına çıktı. 304 sayfalık kitabın tanıtım toplantısı Küçükçekmece Soğuksu Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Toplantıya Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç ve editör Oktay Uludağ katıldı. Kitap, araştırmacılar, gezginler, doğa kaşifleri için rehber özelliği taşırken, farklı mevsimlerde ilçede görülen kuşların özellikleri fotoğraflarla anlatıldı.

"Bu kitap önemli bir farkındalık anlamı taşıyor"

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Küçükçekmece Gölü'nün önemli bir zenginlik olduğunu ifade ederek, "Küçükçekmece Gölü benim için önemlidir, çocukluğum onun etrafında geçti, yüzmeyi Küçükçekmece Gölü'nde öğrendim. Her ne kadar aradan geçen bunca zaman içinde önemsenmeyip ölüme terk edilse de benim hatıralarımda en güzel yeri kapsamaktadır. Şimdi kuşlarla ilgili hem tarihe sahip çıkmak, hem nesli tükenmekte olan kuşlarımızı yaşatabilmek için Küçükçekmece Kuşların Evi kitabının bir farkındalık oluşturacağını düşünüyorum. Bu konuda Küçükçekmece'nin birkaç şey ile anılmasını istiyordum; bunlar kültür, sanat, ve spordu. Hizmet hiç şüphe yok ki belediyelerin yapması gereken en önemli işlerdir. Küçükçekmece denildiği zaman akla sanatın, sporun. Küçükçekmece Gölü'nün gelmesi, henüz yapılmamış şeylerin öne çıkarılması bizim asli görevimizdir "diye konuştu.