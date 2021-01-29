Kudüslü esnaf Hicazi Er-Rışk ile röportaj

Kudüslü Nasır Dahnus ile röportaj

Kudüslü işçi Zuheyr Gazale ile röportaj Kudüslülere göre Biden'ın Trump'ın Kudüs kararından dönmesi zor

Trump'ın yönetimi boyunca çok zor günler geçiren Filistin halkı, iki devletli çözümden yana olduğunu ifade eden halefi Biden yönetiminin her ne kadar Filistin'e dair şu ana kadar attığı adımlardan memnun olsa da, Trump'ın aldığı "Kudüs kararından" geri adım atmasının zor olduğu görüşünü öne sürüyor

Kudüslü esnaf Hicazi Er-Rışk:

"Biden'ın Beyaz Saray'daki atamalarına baktığımızda, çoğu Yahudilerden oluşuyor. Yine yeni atananlardan bir yetkili de İsrail'e karşı alınacak her türlü karara karşı çıkarım demişti. Dolayısıyla tüm bunlar endişe uyandırıyor"

Kudüslü Nasır Dahnus:

"Biden'ın Kudüs'ün doğusunun Filistinlilerin olduğunu söyleyebileceğini sanmıyorum. Çünkü bu büyük bir adımdır. Kolay değil. Ancak en azından Filistin halkının menfaatlerine hizmet edecek daha başka adımlar atacağına inanıyorum"

KUDÜS (AA) – ESAT FIRAT – İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın önceki başkan Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in birleşik başkenti olarak tanıma kararına dokunmaması konusunda endişeli.

İsrail yanlısı Trump, Filistinlilerin başkenti Doğu Kudüs olan iki devletli çözüm talebini görmezden gelerek Kudüs'ü Aralık 2017'de İsrail'in başkenti olarak tanıma kararıyla uluslararası toplumda büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.

Trump'ın yönetimi boyunca çok zor günler geçiren Filistin halkı, iki devletli çözümden yana olduğunu ifade eden halefi Biden yönetiminin her ne kadar Filistin'e dair şu ana kadar attığı adımlardan memnun olsa da, Trump'ın aldığı "Kudüs kararından" geri adım atmasının zor olduğu görüşünde.

AA ekibi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün en işlek caddesinde Filistinlilere mikrofon uzattı.

ABD'nin İsrail yanlısı tutum sergilemesinin bir zorunluluk olduğunu ve yönetimlerin değişmesiyle bu tutumun değişmesinin mümkün olmadığını düşünen Filistinliler olduğu gibi, Biden yönetiminden umutlu olanlar da var.

Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkı

Kudüslü esnaf Hicazi Er-Rışk'a göre, Biden yönetiminin Trump yönetiminin Kudüs kararından geri dönme olasılığı zor ve şüpheli.

Rışk, "Biden'ın Beyaz Saray'daki atamalarına baktığımızda, çoğu Yahudilerden oluşuyor. Yine yeni atananlardan bir yetkili de İsrail'e karşı alınacak her türlü karara karşı çıkarım demişti. Dolayısıyla tüm bunlar endişe uyandırıyor." dedi.

Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına dikkati çeken Rışk, "Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington'daki temsilciliğinin yeniden açılması ve Filistinlilere mali yardımların yeniden yapılması beni başkenti Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulması hakkı ve kendi kaderini tayin etme hakkı kadar ilgilendirmiyor." ifadelerini kullandı.

Rışk, Kudüs'ün her ne olursa olsun bir Arap-İslam şehri olduğuna vurgu yaparak, "Ne Trump ne Biden ne de Rusya kendilerinin olmayan bir şeyi birilerine verme hakkına sahip değillerdir. Kudüs, bir Arap-İslam ve Filistin şehridir. Bu Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara tapulanmıştır." dedi.

Biden'ın iki devletli çözümden yana olması durumunu uluslararası hukuk gereği Filistin halkının kaderini tayin etme hakkını iade ederek kanıtlayabileceğini belirten Rışk, Biden'ın Trump'ın Kudüs kararından dönme olasılığı için de şunları söyledi:

"Ben Biden'in Kudüs'ün İsrail'in başkenti kararından geri dönme olasılığından şüpheliyim."

"Biden'ın Kudüs kararından dönmesi zor"

Kudüslü Nasır Dahnus (Ebu Luey) da, Biden yönetiminin Trump yönetiminden daha iyi olabileceğini ve Filistin'e dair atacağı adımlardan umutlu olduğunu söyledi.

Ebu Luey, Trump yönetiminin Filistin'e çok insafsızca yaklaştığına dikkati çekerek, Biden yönetiminin bunun aksi yönünde hareket edeceğine inandığını kaydetti.

Biden'ın Trump'ın Kudüs kararından dönebileceği konusunda ise Ebu Luey, "Biden'ın Kudüs'ün doğusunun Filistinlilerin olduğunu söyleyebileceğini sanmıyorum. Çünkü bu büyük bir adımdır. Kolay değil. Ancak en azından Filistin halkının menfaatlerine hizmet edecek daha başka adımlar atacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kudüslü işçi Zuheyr Gazale'ye göre ise Biden yönetimi Trump yönetiminin bir kopyası. Gazale, "Bir alçak gidiyor, ondan daha alçağı geliyor." dedi.

Biden yönetiminin Filistin'e mali yardımları yeniden başlatması kararına ilişkin ise Gazale, "ABD'liler bu paraları bir nevi cizye şeklinde Arap ülkelerinde, Körfez ülkelerinden alıyor ve bir kısmını bize veriyor. Yani bizden paraları alıyor bize sözde yardım olarak geri veriyor. Arap ülkelerinin bu yardımları doğrudan bize göndermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gazale, ABD halkının ülkeyi yönetmediğini ve Siyonist lobinin yönettiğini vurgulayarak, Biden yönetiminin Kudüs kararından dönmesinin mümkün olmadığını şöyle ifade etti:

"Siyonist lobi tüm kararları veriyor, Amerikan halkı değil. Dolayısıyla kendi menfaatlerine göre kararları alıyorlar. Biden yönetimi de ancak onların kararlarına destek veriyor. Kudüs kararını kesinlikle değiştiremez."

Eski ABD Başkanı Trump, Aralık 2017'de düzenlediği Birleşik Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, Kudüs'ü resmen "İsrail'in başkenti" olarak tanımıştı.