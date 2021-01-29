Son dakika haberi | Kudüslülere göre Biden'ın Trump'ın Kudüs kararından dönmesi zor - Son Dakika

Son dakika haberi | Kudüslülere göre Biden'ın Trump'ın Kudüs kararından dönmesi zor

29.01.2021 17:47

Son dakika haber... Kudüslü esnaf Hicazi Er-Rışk ile röportaj Kudüslü Nasır Dahnus ile röportaj Kudüslü işçi Zuheyr Gazale ile röportaj Kudüslülere göre Biden'ın Trump'ın Kudüs kararından dönmesi zor Trump'ın yönetimi boyunca çok zor günler geçiren Filistin halkı, iki devletli çözümden yana olduğunu ifade eden...

Kudüslü esnaf Hicazi Er-Rışk ile röportaj

Kudüslü Nasır Dahnus ile röportaj

Kudüslü işçi Zuheyr Gazale ile röportaj Kudüslülere göre Biden'ın Trump'ın Kudüs kararından dönmesi zor

Trump'ın yönetimi boyunca çok zor günler geçiren Filistin halkı, iki devletli çözümden yana olduğunu ifade eden halefi Biden yönetiminin her ne kadar Filistin'e dair şu ana kadar attığı adımlardan memnun olsa da, Trump'ın aldığı "Kudüs kararından" geri adım atmasının zor olduğu görüşünü öne sürüyor

Kudüslü esnaf Hicazi Er-Rışk:

"Biden'ın Beyaz Saray'daki atamalarına baktığımızda, çoğu Yahudilerden oluşuyor. Yine yeni atananlardan bir yetkili de İsrail'e karşı alınacak her türlü karara karşı çıkarım demişti. Dolayısıyla tüm bunlar endişe uyandırıyor"

Kudüslü Nasır Dahnus:

"Biden'ın Kudüs'ün doğusunun Filistinlilerin olduğunu söyleyebileceğini sanmıyorum. Çünkü bu büyük bir adımdır. Kolay değil. Ancak en azından Filistin halkının menfaatlerine hizmet edecek daha başka adımlar atacağına inanıyorum"

KUDÜS (AA) – ESAT FIRAT – İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın önceki başkan Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in birleşik başkenti olarak tanıma kararına dokunmaması konusunda endişeli.

İsrail yanlısı Trump, Filistinlilerin başkenti Doğu Kudüs olan iki devletli çözüm talebini görmezden gelerek Kudüs'ü Aralık 2017'de İsrail'in başkenti olarak tanıma kararıyla uluslararası toplumda büyük bir tepkiyle karşılanmıştı.

Trump'ın yönetimi boyunca çok zor günler geçiren Filistin halkı, iki devletli çözümden yana olduğunu ifade eden halefi Biden yönetiminin her ne kadar Filistin'e dair şu ana kadar attığı adımlardan memnun olsa da, Trump'ın aldığı "Kudüs kararından" geri adım atmasının zor olduğu görüşünde.

AA ekibi işgal altındaki Doğu Kudüs'ün en işlek caddesinde Filistinlilere mikrofon uzattı.

ABD'nin İsrail yanlısı tutum sergilemesinin bir zorunluluk olduğunu ve yönetimlerin değişmesiyle bu tutumun değişmesinin mümkün olmadığını düşünen Filistinliler olduğu gibi, Biden yönetiminden umutlu olanlar da var.

Filistinlilerin kendi kaderini tayin etme hakkı

Kudüslü esnaf Hicazi Er-Rışk'a göre, Biden yönetiminin Trump yönetiminin Kudüs kararından geri dönme olasılığı zor ve şüpheli.

Rışk, "Biden'ın Beyaz Saray'daki atamalarına baktığımızda, çoğu Yahudilerden oluşuyor. Yine yeni atananlardan bir yetkili de İsrail'e karşı alınacak her türlü karara karşı çıkarım demişti. Dolayısıyla tüm bunlar endişe uyandırıyor." dedi.

Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına dikkati çeken Rışk, "Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Washington'daki temsilciliğinin yeniden açılması ve Filistinlilere mali yardımların yeniden yapılması beni başkenti Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulması hakkı ve kendi kaderini tayin etme hakkı kadar ilgilendirmiyor." ifadelerini kullandı.

Rışk, Kudüs'ün her ne olursa olsun bir Arap-İslam şehri olduğuna vurgu yaparak, "Ne Trump ne Biden ne de Rusya kendilerinin olmayan bir şeyi birilerine verme hakkına sahip değillerdir. Kudüs, bir Arap-İslam ve Filistin şehridir. Bu Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'de Müslümanlara tapulanmıştır." dedi.

Biden'ın iki devletli çözümden yana olması durumunu uluslararası hukuk gereği Filistin halkının kaderini tayin etme hakkını iade ederek kanıtlayabileceğini belirten Rışk, Biden'ın Trump'ın Kudüs kararından dönme olasılığı için de şunları söyledi:

"Ben Biden'in Kudüs'ün İsrail'in başkenti kararından geri dönme olasılığından şüpheliyim."

"Biden'ın Kudüs kararından dönmesi zor"

Kudüslü Nasır Dahnus (Ebu Luey) da, Biden yönetiminin Trump yönetiminden daha iyi olabileceğini ve Filistin'e dair atacağı adımlardan umutlu olduğunu söyledi.

Ebu Luey, Trump yönetiminin Filistin'e çok insafsızca yaklaştığına dikkati çekerek, Biden yönetiminin bunun aksi yönünde hareket edeceğine inandığını kaydetti.

Biden'ın Trump'ın Kudüs kararından dönebileceği konusunda ise Ebu Luey, "Biden'ın Kudüs'ün doğusunun Filistinlilerin olduğunu söyleyebileceğini sanmıyorum. Çünkü bu büyük bir adımdır. Kolay değil. Ancak en azından Filistin halkının menfaatlerine hizmet edecek daha başka adımlar atacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kudüslü işçi Zuheyr Gazale'ye göre ise Biden yönetimi Trump yönetiminin bir kopyası. Gazale, "Bir alçak gidiyor, ondan daha alçağı geliyor." dedi.

Biden yönetiminin Filistin'e mali yardımları yeniden başlatması kararına ilişkin ise Gazale, "ABD'liler bu paraları bir nevi cizye şeklinde Arap ülkelerinde, Körfez ülkelerinden alıyor ve bir kısmını bize veriyor. Yani bizden paraları alıyor bize sözde yardım olarak geri veriyor. Arap ülkelerinin bu yardımları doğrudan bize göndermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Gazale, ABD halkının ülkeyi yönetmediğini ve Siyonist lobinin yönettiğini vurgulayarak, Biden yönetiminin Kudüs kararından dönmesinin mümkün olmadığını şöyle ifade etti:

"Siyonist lobi tüm kararları veriyor, Amerikan halkı değil. Dolayısıyla kendi menfaatlerine göre kararları alıyorlar. Biden yönetimi de ancak onların kararlarına destek veriyor. Kudüs kararını kesinlikle değiştiremez."

Eski ABD Başkanı Trump, Aralık 2017'de düzenlediği Birleşik Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, Kudüs'ü resmen "İsrail'in başkenti" olarak tanımıştı.

Son dakika haberi | Kudüslülere göre Biden'ın Trump'ın Kudüs kararından dönmesi zor
Son dakika haberi | Kudüslülere göre Biden'ın Trump'ın Kudüs kararından dönmesi zor
Son dakika haberi | Kudüslülere göre Biden'ın Trump'ın Kudüs kararından dönmesi zor
Son dakika haberi | Kudüslülere göre Biden'ın Trump'ın Kudüs kararından dönmesi zor

Donald Trump, Filistin, Esnaf, Kudüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Kudüslülere göre Biden'ın Trump'ın Kudüs kararından dönmesi zor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yeni Malatyaspor evinde Fatih Karagümrükspor 0-0 berabere kaldı Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Alanyasporlu Bakasetas ile ilgileniyoruz Üçüz bebekler hayata getirdikten sonra kanaması başlayan kadın, hayatını kaybetti Son Dakika! CHP'li Milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partiden istifa etti Beşiktaş, Gervinho'yu transfer etmek istiyor Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı
Beşiktaş'a transferi beklenen Cenk Tosun için kafa karıştıran sözler: Takımın hala parçası Beşiktaş'a transferi beklenen Cenk Tosun için kafa karıştıran sözler: Takımın hala parçası         
18:21
CHP'den istifa eden 3 vekilin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği iddia edildi CHP'den istifa eden 3 vekilin Muharrem İnce'nin kuracağı partiye geçeceği iddia edildi         
17:58
Galatasaray, Gaziantep deplasmanında! Sarı kırmızılıların ilk 11'i belli oldu Galatasaray, Gaziantep deplasmanında! Sarı kırmızılıların ilk 11'i belli oldu         
17:47
Tuğba Özay'ın ayrımcı paylaşımı sosyal medyayı birbirine kattı Tuğba Özay'ın ayrımcı paylaşımı sosyal medyayı birbirine kattı         
17:26
Hollywood'un yıldızı Cicely Tyson hayatını kaybetti Hollywood'un yıldızı Cicely Tyson hayatını kaybetti         
17:13
Seda Bakan, Shakira dansıyla hayranlarını mest etti Seda Bakan, Shakira dansıyla hayranlarını mest etti         
16:59
Bir hafta önce iş başvurusu yaptığı hastaneye gelen doktor, meslektaşını öldürdükten sonra intihar etti Bir hafta önce iş başvurusu yaptığı hastaneye gelen doktor, meslektaşını öldürdükten sonra intihar etti         
15:56
AK Partili Yayladağı Belediye Başkanı Sayın, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti AK Partili Yayladağı Belediye Başkanı Sayın, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
15:13
Kimse öldüğünü fark etmedi, yaşlı adamın cansız bedeni kurtlanmış halde bulundu Kimse öldüğünü fark etmedi, yaşlı adamın cansız bedeni kurtlanmış halde bulundu         
14:42
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var         
14:11
Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı         
13:18
Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu         
13:13
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL İlk iglo kafede bir bardak kahve içmenin bedeli 366 TL         
12:07
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 18:50:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Kudüslülere göre Biden'ın Trump'ın Kudüs kararından dönmesi zor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei