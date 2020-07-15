Son dakika haberi: Kuleli duvarlarında '15 Temmuz' temalı 3 boyutlu ışık gösterisi
Son dakika haberi... Hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikler kapsamında Kuleli duvarlarında 3 boyutlu ışık gösterisi yapıldı.
Hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikler kapsamında Kuleli duvarlarında 3 boyutlu ışık gösterisi yapıldı. Video haritalama yöntemiyle Kuleli yerleşkesinin duvarlarına FETÖ'nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu mücadeleyi ve şehitlerin kahramanlığını anlatan görseller yansıtıldı.
15 Temmuz hain darbe girişimi yıl dönümünde İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Darbe girişiminin en önemli noktalarından biri olan Kuleli yerleşkesinin duvarlarında 3 boyutlu ışık gösterisi yapıldı. Video haritalama (video mapping) teknolojisiyle FETÖ'nün ihaneti, milletin ortaya koyduğu mücadele ve şehitlerin kahramanlığı görsel sunumla anlatıldı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 23:52 Kaynak: İHA
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