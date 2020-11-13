Son dakika haberi: Kuliste fenalaşan Mustafa Topalogˆlu hastaneye kaldırıldı

Mustafa Topalogˆlu hemen bir ambulans ile Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Ünlü türkücünün oğlu Çağlayan Topaloğlu, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada "Tedavisi Şişli Etfal Hastanesi'nde devam edecek. Babam müşahede altında kalacak. Damarda bulunan stend'teki pıhtı alındı. Şu anda bilinci açık, sağlığı iyi ama 72 saat müşahede altında kalacak " dedi.

Ünlü türkücü 2 yıl önce de kalp krizi geçirmişti.