Son dakika haberi! Kullanılamayan fabrikanın bahçesindeki foseptiğe düşen bekçi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kullanılamayan fabrikanın bahçesindeki foseptiğe düşen bekçi öldü

27.02.2021 22:21

Son dakika gelişmesine göre KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde üretim yapılmayan elektrik fabrikasının bekçisi Erkan Tarıer, bahçede, kapağı bulunmayan foseptiğe düşerek hayatını kaybetti.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde üretim yapılmayan elektrik fabrikasının bekçisi Erkan Tarıer, bahçede, kapağı bulunmayan foseptiğe düşerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Lüleburgaz'a bağlı Büyükkarıştıran beldesinde üretim yapılmayan eski bir elektrik fabrikasında yaşandı. Tesise gece vardiyası için gelen bekçiler, görevi devralacakları arkadaşları Erkan Tarıer'ı yerinde göremeyince çevrede aramaya başladı. Tesis bahçesinde bulunan ağzı açık fosseptiğe bakan bekçiler, bir kişiyi hareketsiz görünce durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vidanjörle boşaltılan kuyudan Erkan Tarıer'in cansız bedeni çıkarıldı. Tarıer'in cenazesi, otopsi için Lüleburgaz Devlet Hastanesi moguna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.


- Kırklareli
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kullanılamayan fabrikanın bahçesindeki foseptiğe düşen bekçi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Kullanılamayan fabrikanın bahçesindeki foseptiğe düşen bekçi öldü - Son Dakika
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