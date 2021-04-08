Son dakika haberi | - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Arnavutluk'ta - Son Dakika

Son dakika haberi | - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Arnavutluk'ta

08.04.2021 21:12

Son dakika haberi... - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Arnavutluk'ta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iki günlük ziyaret kapsamında geldiği Arnavutluk'un Gjirokastra kentinde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi.

- Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Arnavutluk'ta

TİRAN - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iki günlük ziyaret kapsamında geldiği Arnavutluk'un Gjirokastra kentinde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy iki günlük ziyaret kapsamında Arnavutluk'a geldi. Ersoy, Gjirokastra kentinde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştü. TİKA tarafından restore edilen Gjirokastra Çarşı camiinde gerçekleştirilen görüşmeye Arnavutluk Turizm ve Çevre Bakanı Blendi Klosi ile Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti de katıldı. Görüşme sonrasında Bakanı Ersoy ile Bakan Margariti ve Bakan Klosi şehirde bulunan ve müze olarak kullanılan Zekat Evini ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında Türkiye ve Arnavutluk arasında Turizm ve Kültür alanlarında iki ayrı anlaşma imzalandı.

Türkiye ve Arnavutluk arasında işbirliği devam edecek

İmzalanan anlaşmalarından sonra medyaya konuşan Bakan Klosi, Kültür ve Turizm hakkında iki anlaşma imzaladıklarını ifade ederek, Türkiye'nin bu konuda tecrübeli bir aktör olduğuna dikkat çekti. Korunan yerler ve müze alanlarında Türkiye ile işbirliğinin devam edeceğini söyleyen Klosi, bu alanların gerçek çekici alanlar haline çevirmek için Türkiye ile yakından çalışacaklarını belirtti. Bakan Ersoy'un Arnavutluk için önemli bir tecrübe olacağını söyleyen Klosi devamında işbirliği için Türkiye'ye teşekkür etti.

Uzun yıllardır restorasyon alanında yardımlar devam ediyor

Bakan Ersoy ise yaptığı açıklamada, imzalanan anlaşmalara değinerek Arnavutluk'ta çok iyi karşılandığını ifade etti. Kültür Bakanlığına bağlı olan TİKA'nın Arnavutluk'ta uzun yıllardır restorasyon alanında yardımlarını sürdürdüğünü ifade eden Ersoy, Arnavutluk'la eskiden gelen çok güçlü ve köklü bir bağ olduğunu belirtti. Ersoy, Türkiye Arnavutluk'u kardeş olarak gördüğünü belirtti.

"Yeni projelere de açığız"

"Arnavutluk'ta bitirdiğimiz birçok cami restorasyonumuz var. Bitirmekte olduğumuz restorasyonlar da var. Tabi bakanlıklar arasında işbirliği yaparak yeni projelere de açığız" diyen Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama arasında çok iyi ilişkilerin olduğunu ifade etti. Ersoy, iki ülke arasında geçmişten gelen ilişkileri geliştirmek istendiğini vurguladı.

İlişkilerin TİKA'nın buradaki yaptığı ve yapmakta olduğu restorasyonlarla sınırlı kalmasını istemediklerini belirten Ersoy, özellikle Arnavutluk'taki yatırım fırsatlarını da incelediklerini ve bu anlamda Türk yatırımcılarını yönlendirmek istediklerini belirtti.

Bakan Ersoy ayrıca, TİKA tarafından restore edilen Gjirokastra öğrenci yurdu açılışına katıldı. Bakan Ersoy'un yarın Arnavutluk'un başka bölgelerini de ziyaret etmesi bekleniyor.

Son dakika haberi | - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Arnavutluk'ta
Son dakika haberi | - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Arnavutluk'ta
Son dakika haberi | - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Arnavutluk'ta
Son dakika haberi | - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Arnavutluk'ta

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri, Edi Rama, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | - Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Arnavutluk'ta - Son Dakika


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