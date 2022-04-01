Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Avrupa Konseyi'nde temaslarda bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Avrupa Konseyi'nde temaslarda bulundu

01.04.2022 14:30
Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Avrupa Konseyi'nde temaslarda bulundu

Son dakika haberler... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsviçre İçişleri Bakanı Alain Berset, Kültür Varlıklarını Koruma ve Restorasyon Çalışmaları Uluslararası Merkezi (ICCROM) Genel Direktörü Webber Ndoro ve Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsviçre İçişleri Bakanı Alain Berset, Kültür Varlıklarını Koruma ve Restorasyon Çalışmaları Uluslararası Merkezi (ICCROM) Genel Direktörü Webber Ndoro ve Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti ile görüştü.

Avrupa Konseyi Kültür Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan Ersoy, burada görüşmeler yaptı.

Berset, Ndoro ve Margariti ile bir araya gelen Ersoy'un kültür konularından da sorumlu Bakan Berset ile yaptığı görüşmede, İsviçre ile "arkeolojik kültür varlıklarının yasa dışı transferinin, ithalinin ve transit geçişinin önlenmesi ve iadesine" ilişkin yapılacak anlaşmanın ele alındığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Avrupa Konseyi'nde temaslarda bulundu - Son Dakika


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