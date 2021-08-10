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Son dakika gündem: BALIKESİR - Bakan Ersoy, turizm programında konuştu - Son Dakika

Son dakika gündem: BALIKESİR - Bakan Ersoy, turizm programında konuştu

10.08.2021 21:10

Edinilen son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Balıkesir'in Avrupalı Seçkin Turist Destinasyonu (EDEN) ve Aeneas Rotası'nın "Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Sertifikası" almasında emeği geçenleri tebrik etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Balıkesir'in Avrupalı Seçkin

Turist Destinasyonu (EDEN) ve Aeneas Rotası'nın "Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Sertifikası" almasında emeği geçenleri tebrik etti.

Balıkesir'in, EDEN yarışmasında Sağlık ve Esenlik Turizmi alanında ödüle layık görülmesi ve "Aeneas Rotası" Avrupa Konseyi Kültür Rotası Sertifikası alması dolayısıyla Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde program gerçekleştirildi.

Ersoy, programdaki konuşmasında, Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi'nin, Avrupa turist destinasyonlarının ortak ve farklı özelliklerine, ayrıca barındırdığı değerlere dikkati çekmeyi, turizmin sosyal, kültürel ve çevresel sürdürülebilirliğini sağlayarak ekonomik gelişmeyi teşvik etmeyi amaçlayan bir çalışma olduğunu söyledi.

Bakan Ersoy, bu kapsamda Avrupa Komisyonu'nun her yıl yeni bir tema belirleyerek program açtığını, başvurusu uygun bulunan ülkelerin seçtiği ulusal destinasyonlara "Avrupalı Seçkin Turist Destinasyonu Ödülü" verildiğini ve Avrupa çapında tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakanlık olarak 2016 ve 2017 yılları hariç 2008-2019 yılları arasında bu programa dahil olarak 7 ulusal ve 25 finalist destinasyonu çalışmalara dahil ettiklerini belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Belirlenen temalar çerçevesinde 'Gaziantep İli', 'Sakarya ili Taraklı ilçesi', 'Ankara Altındağ- Hamamönü Kentsel Tasarım ve Sağlıklaştırma Destinasyonu', 'Bitlis- Nemrut Krater Gölü', 'Kars Kuyucuk Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası' ve 'Edirne-Tarihi Kırkpınar Etkinlikleri' ulusal destinasyon seçilmiştir. 2019 yılının ulusal destinasyonu ise 'Sağlık ve Esenlik Turizmi' temasıyla Balıkesir olmuştur. İkinci ve yine çok önemli bir başarı olarak 'Aeneas Rotası' Avrupa Konseyi Kültür Rotası Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Bu uluslararası rota Türkiye'de Truva'dan çıkıp, Edremit Antandros'tan denize açılmakta, Yunanistan, Arnavutluk, Tunus ve İtalya üzerinde devam etmektedir. Aeneas, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları programının ilk arkeolojik rotası olmasıyla da ciddi bir değer taşımaktadır. Bu güzergah, söz konusu beş ülkenin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ören yerlerini, arkeolojik sit alanları ile kırsal ve doğal alanlarını birbirine bağlamaktadır."

Bakan Ersoy, Balıkesir'in Aeneas Rotası'nın Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Sertifikası almasıyla birlikte Türkiye'den geçen sertifikalı kültür rotalarının sayısı yediye yükseldiğine dikkati çekerek, "Avrupa Yahudi Mirası Rotası, Zeytin Ağacı Rotası, Avrupa Termal Şehirler Rotası, Demir Perde Bisiklet Rotası, Avrupa Sanayi Mirası Rotası ve Avrupa Seramik Rotası diğer sertifikalı rotalarımızdır." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Tanıtma Genel Müdürlüğü ile Türkiye Tanıtım ve Geliştirme Ajansı bünyesinde, ulusal ve uluslararası alanda illerin ve alt destinasyonların daha etkin tanıtımının yapılması amacıyla "İl Tanıtım ve Geliştirme Programı" başlatıldığını hatırlatan Ersoy, şunları söyledi:

"Sürdürülebilir bir iş birliği modeli geliştirmeye yönelik bu çalışma kapsamında 81 ilimizin tamamında İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu yapısı oluşturulmasını hedefliyoruz. Seçilen 7 pilot il ile çalışmalara başladık. Balıkesir de kurul ve iş birliği modeline yatkın yapısı göz önünde bulundurularak pilot illerimizden biri olarak seçilmiştir. Biz, Türkiye'nin yerel, özgün ve doğal değerleri açısından zengin tüm bölgelerinde önemli kültürel etkileşim izlerini taşıyan; tarihi yapıları, antik yolları, yerleşimleri kapsayan güzergahlar oluşturarak bu değerlerin korunmasını ve tanıtılmasını amaçlıyoruz. İpek Yolu, St. Paul Yolu, Likya, Pisidia, Karya, Frigya gibi antik medeniyetleri kapsayan yürüyüş ve bisiklet yolları; Evliya Çelebi, Mimar Sinan gibi kültür rotaları bunlara örnek verilebilir."

Gastronomiden inanca farklı temalar etrafında geliştirilen rotalarla salgın sonrası gelişen alternatif turizm yaklaşımlarına da cevap verebilmeyi hedeflediklerini kaydeden Ersoy, yerel kalkınmayı farklı turizm türlerini ve bölgelerini destekleyecek güzergahlara öncelik verdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bugün baktığımızda bisiklette dört farklı bölgede 100'e yakın rotamız mevcut. Bu rotalar, bölgelerde bisiklet türlerine göre ayrılıyor ve tarihi değerlerin, doğal güzelliklerin arasından geçiyorlar. Ayrıca gastronomi turizmi ile kültür turizmine katkıda bulunacak şekilde hazırlanıyorlar. Gastronomi rotalarımız ise farklı bölgelerdeki yerel kültürlerin mutfaklarını, doğal ve coğrafi işaretli ürünlerini içine alacak şekilde oluşturuldu. İlgilisine, kısa mesafede tanıyabilecekleri onlarca farklı gastronomik değeri bir rota halinde sunuyoruz. Türkiye'nin tüm bölgelerinden onlarca yürüyüş rotamız var. Tamamı kullanıma hazır halde GoTürkiye.com platformunda yer alıyor."

Türkiye'nin yedi bölgesinde 30 inanç rotası oluşturduklarını kaydeden Ersoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Topraklarımızda iz bırakmış birçok farklı inanca ait ibadethaneleri ve kutsal mekanları birbirine bağlayan bu rotaları, ziyaretçilerin belli bir tema içerisinde gezip görebilecekleri şekilde onlara tanıtıyoruz. Bunların dışında UNESCO ve Avrupa Bisikletliler Federasyonu gibi uluslararası kuruluşlar tarafından kabul gören rotalarımız var. Ayrıca UNESCO'nun Avrupa Kültür Rotaları Ağı'na da dahiliz. Hem Avrupalı Seçkin Turist Destinasyonu Ödülü' için hem de Aeneas Rotası'nın Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Sertifikası alması sebebiyle ilgili çalışmalara emek veren herkesi kutluyorum."

Konuşma sonrasında Bakan Ersoy, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'a ödülü takdim etti.

Son dakika gündem: BALIKESİR - Bakan Ersoy, turizm programında konuştu
Son dakika gündem: BALIKESİR - Bakan Ersoy, turizm programında konuştu
Son dakika gündem: BALIKESİR - Bakan Ersoy, turizm programında konuştu
Son dakika gündem: BALIKESİR - Bakan Ersoy, turizm programında konuştu

Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa Konseyi, Balıkesir, turist, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: BALIKESİR - Bakan Ersoy, turizm programında konuştu - Son Dakika


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