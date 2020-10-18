Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ersin Tatar'ı tebrik etti - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi olmayan sonuçlara göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığına seçilen Ersin Tatar'ı kutladı.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyor, daha güçlü bir KKTC'nin inşaası yolunda yeni görevinde başarılar diliyorum. Seçim sonuçları, Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olsun."