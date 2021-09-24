Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, gençlerin davetini geri çevirmedi

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 9 farklı ülkeden "Geleceğini Yeşile Boya" projesi kapsamında bir araya gelen gençlerin "Sayın Bakanım, biz gençlerle birlikte bir çay içmeye ne dersiniz?" davetini geri çevirmedi.

"Geleceğini Yeşile Boya" projesi kapsamında 9 farklı ülkeden gelen gençler Şanlıurfa da bir araya geldi. Gençlerin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan da bir istekleri vardı.

İsmail Kırmızı isimli genç sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "9 farklı ülkeden gençlerle bir arada olduğumuz 'Geleceğini Yeşile Boya' projemizle Şanlıurfa'dayız. Farklı kültürleri öğrenip kendi kültürümüzü tanıtıyoruz. Mehmet Nuri Ersoy. Sayın Bakanım, biz gençlerle birlikte bir çay içmeye ne dersiniz?" paylaşımını yaptı.

Gençlerin davetini geri çevirmeyen Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Sizlerle bir araya geldiğim için çok mutlu oldum. Farklı kültürlere olan ilginiz ve çevreye duyarlılığınız için hepinizi bir daha tebrik ediyorum. Teşekkürler" paylaşımında bulundu.

Gençlerin davetine katılan Bakan Ersoy, gençlerle sohbet edip söyleşi yaptıktan sonra fotoğraf çektirdi.

"Ümidimi gerçekleştirdiniz ve bize inanç kattınız"

Bakan Ersoy'un davetine katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren İsmail Kırmızı, sosyal paylaşım sitesi Twittir hesabından, "Bakanım davetimi kabul edeceğinizden ümitliydim. Ümidimi gerçekleştirdiniz ve bize inanç kattınız. Yoğun programınızdan zaman ayırarak bize unutulmaz anlar yaşattınız. Şahsım ve arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun!" dedi.