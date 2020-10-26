Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kalecik'te kütüphane ve kültür merkezi açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kalecik'te kütüphane ve kültür merkezi açılışına katıldı Açıklaması

26.10.2020 15:17
Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kalecik'te kütüphane ve kültür merkezi açılışına katıldı Açıklaması, System.String[]

Son dakika habere göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün 57'si gezici olmak üzere 1264 kütüphanemiz ile Türkiye'nin her yerinde okuma alışkanlığını artırmak, güçlendirmek ve tüm insanlarımız için bilgiyi ulaşılabilir kılmak adına aralıksız çalışıyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün 57'si gezici olmak üzere 1264 kütüphanemiz ile Türkiye'nin her yerinde okuma alışkanlığını artırmak, güçlendirmek ve tüm insanlarımız için bilgiyi ulaşılabilir kılmak adına aralıksız çalışıyoruz." dedi.

Eski Ankara Garı'ndan hareket eden, yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak Karaelmas Ekspresi ile seyahate çıkan Ersoy, güzergah üzerindeki önemli kültür noktalarını ziyaret ederek, incelemelerde bulunuyor.

Bakan Ersoy'u seyahatin ilk durağı olan Kalecik'te Belediye Başkanı Duhan Kalkan karşıladı.

İlk olarak halk kütüphanesi ardından Kalecik Kültür Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Ersoy, yerel gastronomi çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Kalecik'teki kütüphane ve kültür merkezinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Ersoy, bütün dünyanın zorlu bir sürecin içinden geçtiğini, Kovid-19 salgını dolayısıyla birçok değişimi tecrübe ettiklerini, bu dönemi kurallara titizlikle uyarak yakın zamanda aşacaklarını söyledi.

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak önlemleri maksimum seviyede tutuklarını, bir yandan da yeni normalde Türkiye'ye ve halka en iyi şekilde hizmet üretmeye devam ettiklerini, açılışını yaptıkları kütüphanenin de bu iradenin bir sonucu olduğunu vurguladı.

"Bugün 57'si gezici olmak üzere 1264 kütüphanemiz ile Türkiye'nin her yerinde okuma alışkanlığını artırmak, güçlendirmek ve tüm insanlarımız için bilgiyi ulaşılabilir kılmak adına aralıksız çalışıyoruz." diyen Ersoy, kütüphaneleri kitap okuma merkezleri olmaktan çıkararak, bilgiyle iç içe zaman geçirilebilecek yaşam alanları olarak tasarladıklarına değindi.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Kalecik İlçe Halk Kütüphanemizin daha önce bulunduğu binanın hizmet açısından artık yetersiz kalması sebebiyle, 340 metrekare kullanım alanına sahip bu yeni mekanına taşınması kararını almıştık. Onarım ve tefriş çalışmalarının tamamlanmasıyla da 16 bin 697 kitaba sahip kütüphanemizin kapılarını açıyoruz. Hayırlı olmasını, tüm Kaleciklilere sağlıklı günlerde, layıkıyla hizmet etmesini temenni ediyorum. Belediyemizin bugün kültür merkezinin ilk etabını da hizmete aldığını memnuniyetle görüyorum. Bu merkezin sinema salonuna Sinema Genel Müdürlüğümüzce verilen teknik destek ile çorbada bizim de tuzumuzun bulunmasından mutluyuz. Belediyemizi Kalecik'e böyle bir eseri kazandırdığı için kutluyorum. İnşallah Kalecik'in sosyal hayatına güzel renkler katacaktır."

Açılışa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdür Yardımcısı Ali Odabaş, Ankara Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu da katıldı.

Bakan Ersoy, daha sonra Belediye Başkanı Duhan Kalkan'dan ilçenin gastronomisine ilişkin bilgi aldı.

Gezici araştırma, mehmet ersoy, Türkiye, Kalecik, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kalecik'te kütüphane ve kültür merkezi açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika

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