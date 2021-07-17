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Son dakika haberi | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, katıldığı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, katıldığı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

17.07.2021 20:36
Son dakika haberi | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, katıldığı yayında soruları yanıtladı Açıklaması, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CnnTürk'de Cüneyt Özdemir'in sunduğu 5N1K programına konuk oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CnnTürk'de Cüneyt Özdemir'in sunduğu 5N1K programına konuk oldu.

Bakan Ersoy, bu yılki turizm hedeflerini revize ettiklerini belirterek, "Hedefleri 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelir beklenti olarak düzelttik. Şu anda iyi de gidiyor, inşallah hedeflere ulaşacağız. Ama gönlümdeki hedefi sorarsanız 30 milyon turist, 23 milyar dolar gelir." dedi.

Pandemide Mart ayında yaşananlardan sonra Türkiye'nin kademeli normalleşme programına yöneldiğini anlatan Ersoy, eğer vatandaşlar daha hızlı hareket edip aşılanmayı ön plana çıkarırsa Türkiye'nin hızlı bir şekilde tam normalleşmeye geçebileceği söyledi.

"Pandemi ile mücadele ön yargılarla olmaz"

Bakan Ersoy, müzikle ilgili uygulanan kararların da kademeli normalleşmeyle genişletildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"İlk normalleşme başladığında müzik saat 19.00'a kadardı, sonra vaka sayılarındaki düşüşle birlikte ikinci aşamaya geçildi ve saat 21.00 olarak açıklandı. Sonra üçüncü aşamaya geçilerek 24.00 olarak açıklandı, yani her dönem bir önceki döneme göre rahatlatılarak uygulandı. Tekrar veriler ve rakamlar değerlendirilip Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'nın önerileri doğrultusunda kabine tekrar bir karar alacak. Turizm konusunda rakip ülkelere bakalım İspanya'ya, Yunanistan'a, yolcu tedariki veren İngiltere'ye bakalım, mesela Almanya'da saat 22.00 ve 24.00 olarak uygulanıyor, Avusturya'da 24.00 olarak uygulanıyor. Yunanistan'da sokağa çıkma yasakları tekrar başladı. Yani biz tekrar kapatmayı mı göze almalıyız yoksa kademeli bir şekilde rahatlatarak getirmeyi mi göze almalıyız. Bence Türkiye şu an kademeli normalleşme konusunda çok doğru ilerliyor. Bütün vatandaşlarımızdan şöyle bir ricam var: Böyle bir süreçte lütfen ön yargılarımızı bir yere park edelim. Pandemi ile mücadele ön yargılarla olmaz. Dünyada bu işi başarıyla yöneten ülkeler nasıl yönetiyorsa Türkiye de o şekilde yönetiyor."

Galata Kulesindeki fiyatlama konusunda eksik bilgilendirme olduğunu söyleyen Ersoy, "Kapı fiyatlarımız yabancı ziyaretçiler için aslında. Çünkü biz vatandaşlarımız için müze kart uygulamasını başlattık. Bütün müzelerimizin kapısından 60 liraya alarak bakanlığımızın bünyesinde olan Türkiye genelindeki 321 müzeye 1 yıl boyunca 2'şer kere olmak kaydıyla sınırsız giriş hakkınız var." ifadesini kullandı.

Ersoy, Turizm Teşvik Kanununda belediyelerin herhangi bir yetkisinin alınmadığını hatırlatarak, "Hatta o olmazsa olmaz diyerek korunuyor ama deniliyor ki ilave olarak bakanlık belgesi de almanız gerek. Çünkü sınıflandırma ve kalitenin belli bir seviyeye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın denetlemesi şart. Burada ilave bir belge getiriyoruz, mevcut haklara kesinlikle dokunmuyoruz." diye konuştu.

Halk Plajları

Güzel plaj noktaları tespit ederek bakanlığın firması tarafından işletilen ücretsiz Halk Plajları yaptıklarını ifade eden Ersoy, "Yoğunluklardan ve gelen olumlu tepkilerden ötürü sayılarını arttırma kararı aldık. İlk etapta Bodrum ve Çeşme'de açmıştık, bu sene Manavgat, Kemer ve Marmaris'te açarak toplamda 7 plajımız oldu, seneye inşallah 14-15 tane olacak ve katlayarak büyüteceğiz." dedi.

"Onun adı Göbeklitepe olarak kalıyor"

Bakan Ersoy, Göbeklitepe'nin adının değiştiği yönündeki soru üzerine de şu değerlendirmede bulundu:

"Göbeklitepe bizim uluslararası markalarımızdan biri. Yeni başlatılan çalışmalarda 11 tane daha Göbeklitepe noktası tespit edildi. Orada 100 kilometrelik hattı bir arkeopark olarak bakanlığın gözetimine alacağız. İşte bu arkeopark hattına 12 tepe diyeceğiz. Göbeklitepe de bu 12 tepeden bir tanesi, onun adı Göbeklitepe olarak kalıyor. Bu 12 tepe arkeoloji açısından Türkiye için çok önemli bir keşif oluyor ve Mısır için piramitler neyse Türkiye için de 12 tepe o olacak."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine göreve ilk geldiği zaman 3 talimat verdiğini aktaran Ersoy, bunların, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Binası, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Rami Kışlası'nı tamamlamak olduğunu dile getirdi.

Kız Kulesi'ni yenileme çalışmaları

Bakan Ersoy, Kız Kulesi'nin dünyada en çok fotoğraflanan mekanlar arasında 5. sırada bulunduğunu belirterek, "Kız Kulesi'ni ay sonunda yenilemeye başlıyoruz, tabii şu anki yapısını da çok bozmadan ama eski hallerini de dikkate alarak çalışıyoruz. Müze ağırlıklı kullanılacak şekilde bir cazibe noktası haline gelecek. Nisan 2022'de bitirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Mehmet Nuri Ersoy, Cüneyt Özdemir, Göbeklitepe, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi | Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, katıldığı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika


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