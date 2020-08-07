Son dakika haberi... KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI ERSOY TÜRK -ALMAN ÜNİVERSİTESİ'Nİ ZİYARET ETTİ (1)
Son dakika habere göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beykoz'da bulunan Türk-Alman Üniversitesi'ni ziyaret etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy, Beykoz
'da bulunan Türk-Alman Üniversitesi'ni ziyaret etti. Bakan Ersoy, ziyaretinde üniversite yetkilileri ile görüştükten sonra deprem simülasyon binasını inceledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk-Alman Üniversitesi'ni ziyaret etti. Üniversitenin Beykoz'daki yerleşkesinde gerçekleştirilen ziyarette Ersoy'a üniversite Rektörü Prof. Dr. Halil Akkanat ile birlikte bir çok öğretim görevlisi eşlik etti. Bakan Ersoy, ziyaretinde üniversite yetkilileri ile görüştükten sonra deprem simülasyon binasını inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 12:46
Kaynak: DHA
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