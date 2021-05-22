Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, uluslararası misyon temsilcilerini "Turizm İçin Güvenlik" etkinliğinde ağırladı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm İçin Güvenlik" etkinliğinin açılış programı kapsamında uluslararası misyon temsilcilerini ağırladı.

Antalya Belek'te basına kapalı düzenlenen programa, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Bakan Ersoy, Twitter hesabından programa ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Uluslararası misyon temsilcilerini dünya turizminin gözdesi Antalya'da bir kez daha ağırlıyoruz. 'Turizm İçin Güvenlik' etkinliğimizin açılışını Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte yaptık. Misafirlerimize güvenli turizm hizmetini deneyimleme imkanı sunacağız."