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Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da otel açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da otel açılışında konuştu Açıklaması

19.06.2021 15:50
Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da otel açılışında konuştu Açıklaması, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl geç başlayan turizm sezonunun geç bitmesi yönünde beklentileri olduğunu belirterek "Bu sene sezon ekim sonunda bitmeyecek, muhtemelen yıl sonuna kadar devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl geç başlayan turizm sezonunun geç bitmesi yönünde beklentileri olduğunu belirterek "Bu sene sezon ekim sonunda bitmeyecek, muhtemelen yıl sonuna kadar devam edecek." dedi.

Ersoy, Kemer ilçesindeki NG Phaselis Bay Oteli'nin açılışında yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınından en çok turizm sektörünün etkilendiğini aktararak Türkiye'nin başta sağlıkla ilgili aldığı önlemler ve yaptığı yatırımlarla süreci kontrollü bir şekilde, "en az hasarla doğru bir çizgide" yönetmeyi başardığını dile getirdi. Bunun en güzel sonucunun, son 10 günde Türkiye'nin yurt dışıyla olan hava trafiğinin birer birer açılması olduğuna işaret eden Ersoy, şöyle konuştu:

"Özellikle turizmin Türkiye'de iki başkenti var, biri Antalya'mız ikincisi İstanbul. Havalimanı sonuçlarını da almaya başladık. Son 10 gündür havalimanı trafiğinde iki şehrimizde yüzde 30-35 civarında günlük varışlarda artışlar var. En son dün aldığımız mutlu bir haberle bunun daha da artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Son 10 gün içinde İsviçre, Almanya, Fransa, ABD, son olarak dün Rusya'nın da Türkiye ile olan hava trafiğini açmasıyla... Bunlar en çok, yoğun yolcu aldığımız noktalar, destinasyonlar, inşallah biraz geç başlamış olan sezonun bu yıl tekrar iyi bir ivmeyle yukarılara doğru gideceğini öngörüyoruz. Tüm dünyada aynı sorun olduğu için beklentimiz geç başlayan sezonun geç bitmesi. Yani bu sene sezon ekim sonunda bitmeyecek muhtemelen yıl sonuna kadar sezon devam edecek. Biz de inşallah geçen senenin çok üzerinde bir rakamla bu sezonu tamamlayacağız."

Ersoy, Türk turizm yatırımcısının birçok kriz atlatmasına rağmen her daim yatırımlarına devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek turizm sektöründe hem turist sayısını artırma hem nitelikli turistin ön plana çıktığı, kişi başı gelirin yüksek olduğu bir profili Türk turizmine kazandırma hem de 81 vilayete turizm yatırımlarını yayma hedefleri olduğunu anımsattı.

Açılışı yapılan tesisin nitelikli turist hedefine uygun bir yatırım olduğuna işaret eden Ersoy, "Önemli olan daha fazla kişi başı geliri turizmde turistten elde etmek, kaliteli istihdamı artırmak ve turizm sektörünün gayrisafi milli hasıladan aldığı payı yüzde 4'lerden yüzde 7,5-8 seviyelerine getirmek." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri, Turizm, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da otel açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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