Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile İTÜ, İÜ, MÜ arasındaki iş birliği protokolü... - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi

Salondaki katılımcılar ve imza töreni

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk MEB'de, bakanlıkları ile İTÜ, İÜ, MÜ arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katıldı. (3)