Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile İTÜ, İÜ, MÜ arasındaki iş birliği protokolü...
Son dakika habere göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi Salondaki katılımcılar ve imza töreni ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk MEB'de, bakanlıkları ile İTÜ, İÜ, MÜ arasındaki iş birliği protokolü imza...
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi
Salondaki katılımcılar ve imza töreni
ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk MEB'de, bakanlıkları ile İTÜ, İÜ, MÜ arasındaki iş birliği protokolü imza törenine katıldı. (3)
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 12:19 Kaynak: AA
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