Son dakika haberi: Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan "Kütüphane Haftası" kutlaması - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1964 yılından bu yana her yıl Mart ayının son haftası yurt çapında Kütüphane Haftası olarak bilinen 29 Mart-4 Nisan tarihlerinde 57. Kütüphane Haftası kutlamalarını uluslararası katılımla gerçekleştirdi.

Kamuoyunda kitap, kütüphane ve okuma kültürü konularında bilinç uyandırmak; dünya kütüphaneciliğindeki önemli gelişmeleri kütüphaneciler, kütüphanecilik alanında faaliyet gösteren kişiler ve kurumlarla paylaşmak amaçlarıyla, 1964 yılından bu yana her yıl Mart ayının son haftası yurt çapında Kütüphane Haftası olarak kutlanıyor. 2021 yılında ise 57. Kütüphane Haftası uluslararası katılımla 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Çağları aşan söz

"Çağları Aşan Söz" temasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği 57. Kütüphane Haftası Açılışının sloganı ve logosu Gök- Türklerden kalma Kül Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk anıtlarından esinlenerek hazırlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı;

"Bu görselin ana yapısını bilgeliğin, birikimin, tecrübenin ve çağı aşan uzun bir ömrün simgesi olan kaplumbağa figürü oluşturuyor. Türk dilinin ilk yazılı kaynaklarından biri olan Kültigin Anıtı'nın da kaplumbağa seklindeki taş bir zemin üzerine oturtulduğu bilinmektedir.

Bakanlığımız tarafından bu yıl Çağları Aşan Söz temasıyla kutlanan 57. Kütüphane haftası etkinliklerinin açılış töreni 30 Mart Salı günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat OKTAY, Bakanımız Mehmet Nuri ERSOY, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa VARANK ve kültür, sanat ve edebiyat camiasının temsilcileri katıldı. Açılış töreninde ayrıca Kütüphaneler ve kütüphanecilik hizmetleri ile yayımcılık sektörünün gelişimine ve okuma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunan kişi ve kurumlara "Kütüphanecilik ve Yayımcılık Ödülleri" verildi.

Haftanın diğer etkinlikleri ise Milli Kütüphane Konferans Salonu'nda ve Bakanlığımıza bağlı halk kütüphanelerinde tertip edilecektir."

Ayrıca açıklamanın devamında, etkinliklerin takip edilebileceği @etkinkutuphane sayfasının bilgileri yer alırken,

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak kültürel mirasımızın yazılı, görsel ve işitsel değerlerinin taşıyıcısı kütüphanelerimizin bilimin, teknolojinin, sanatın, estetiğin ve sosyal hayatın merkezi haline getirilmesi için yoğun bir çaba sarf etmekteyiz.

Bakanlık olarak, 1.211 Halk Kütüphanesi, 6 AVM Kütüphanesi ve 57 gezici kütüphaneyle çocuklarımıza, gençlerimize ve halkımıza hizmet vermeye devam etmekteyiz.

Gar Kütüphaneleri, Hava Limanı Kütüphaneleri, AVM Kütüphaneleri, Edebiyat Müze Kütüphaneleri ve Tematik Kütüphaneler gibi yeni yaklaşımlarla hem toplumsal hayatın merkezinde yer almakta hem de vatandaşlarımıza hizmet çeşitliği ile ETKİN KÜTÜPHANE hizmeti sunmaktayız.

Son altı yıl içerisinde 11 kütüphane binamızı yeniden yaparak hizmete açtık.

Ayrıca bu yıl yatırım programında yer alan ve yapımına başladığımız 14 yeni Kütüphane projemizle birlikte yakın zamanda açılışını yapacağımız 4 yeni AVM Kütüphanemiz daha okurlarıyla buluşacak.

Diğer yandan Halk kütüphanelerimizdeki kitap sayısı ise 21 milyonu geçmiştir.

Bu gelişmelere bağlı olarak ta halk kütüphanelerimizin üye sayısı 4 milyon 500 bini aşmış durumdadır.

Bakanlık olarak kütüphane ve yayıncılık sektöründe heyecan yaratacak 3 yeni müjdemize de değinmek isteriz.

Bunlar sırasıyla kamu yayıncılığının ilk e-kitap platformu olan ve aynı zamanda özel sektörün dijital ürünlerine de yer verilecek olan e-kitabım mobil uygulaması ikinci olarak ülkemizin en gelişkin çevrimiçi kütüphanecilik uygulaması olacak olan "Kütüphanem Cepte" mobil uygulaması ve son olarak Türkiye'nin ilk çevrimiçi uluslararası edebiyat ve yayımcılık tanıtım portalı 'readturkey.gov.tr web sayfamızı çok kısa süre içinde hizmete sunarak yeni bir dönem başlatacağız" ifadeleri kullnıldı.

(İHA)