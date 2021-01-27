Son dakika haberi! Kulu'da takla atan otomobilde aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin takla atması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kulu-Dipdede Mahallesi kara yolunun 19'uncu kilometresinde Ergin Coşkun (32) idaresindeki 42 AFU 797 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Tanseli Coşkun (26) ve iki çocuğu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumun iyi olduğu öğrenildi.