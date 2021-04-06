Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Doğukan Çapan (20) yönetimindeki 42 GG 694 plakalı hafif ticari araç, Kulu-Yeşiltepe Karayolunun 3. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralı sürücü Çapan'ı ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırdı.
Araç, kaza yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaynak: AA
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