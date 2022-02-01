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Kulübede ısınmak için ateş yaktılar, söndüremeyince kaçtılar-Güvenlik kulübesini yakan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Kulübede ısınmak için ateş yaktılar, söndüremeyince kaçtılar-Güvenlik kulübesini yakan 3 kişi yakalandı

01.02.2022 15:29

Kulübede ısınmak için ateş yaktılar, söndüremeyince kaçtılar -Güvenlik kulübesini yakan 3 kişi yakalandıVAN Van'ın Edremit ilçesinde ısınmak için ateş yakarken belediyeye ait güvenlik kulübesini yakan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kulübede ısınmak için ateş yaktılar, söndüremeyince kaçtılar

-Güvenlik kulübesini yakan 3 kişi yakalandı

VAN Van'ın Edremit ilçesinde ısınmak için ateş yakarken belediyeye ait güvenlik kulübesini yakan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Erenkent Mahallesi Şehit Soner İdil Parkı içerisinde Edremit Belediyesine ait güvenlik kulübesinin yakılması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı inceleme ve güvenlik kamerası kayıtları üzerine parktaki kulübeyi yakan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince Erenkent Mahallesi Şehit Soner İdil Parkı içerisinde Edremit Belediyesine ait güvenlik kulübesinin yakılması olayını gerçekleştiren 3 şüpheli şahsın yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Şahısların ifadelerinden ve kamera görüntülerinden kulübede ısınmak için ateş yaktıkları, ateşi söndüremeyerek kaçtıkları tespit edilmiştir" denildi.

Kulübede ısınmak için ateş yaktılar, söndüremeyince kaçtılar-Güvenlik kulübesini yakan 3 kişi yakalandı
Kulübede ısınmak için ateş yaktılar, söndüremeyince kaçtılar-Güvenlik kulübesini yakan 3 kişi yakalandı
Kulübede ısınmak için ateş yaktılar, söndüremeyince kaçtılar-Güvenlik kulübesini yakan 3 kişi yakalandı
Kulübede ısınmak için ateş yaktılar, söndüremeyince kaçtılar-Güvenlik kulübesini yakan 3 kişi yakalandı
Kulübede ısınmak için ateş yaktılar, söndüremeyince kaçtılar-Güvenlik kulübesini yakan 3 kişi yakalandı
Kulübede ısınmak için ateş yaktılar, söndüremeyince kaçtılar-Güvenlik kulübesini yakan 3 kişi yakalandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Edremit, Van, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kulübede ısınmak için ateş yaktılar, söndüremeyince kaçtılar-Güvenlik kulübesini yakan 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kulübede ısınmak için ateş yaktılar, söndüremeyince kaçtılar-Güvenlik kulübesini yakan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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